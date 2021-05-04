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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيل إجراءات الرقابة التموينية علي أسواق شمال سيناء

رقابة تموينية لضبط
رقابة تموينية لضبط الأسعار في أسواق سيناء

أكد علاء سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه يتم  تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط الأسواق بسيناء، والتزام التجار بالأسعار المحددة ، والإعلان عنها وتخفيض الأسعار بالنسبة للسلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

وشدد سمري ، على المتابعة اليومية للأسواق والمعارض المقامة على أرض المحافظة ، والتنسيق الدائم  لتسهيل وصول السيارات المحملة بالمواد البترولية والغذائية والحصص التموينية والسلع المختلفة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

 

ولفت إلى أن  مباحث التموين، نظمت حملة تموينية علي الأسواق ، بالاشتراك مع المديرية ،  شملت المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء تم خلالها تحرير إجراء محاضر  متنوعة، وذلك .


١٠ محاضر :

 

وأشار مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إلى أنه تم ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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الرقابة الاسواق ضبط الأسعار سيناء

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