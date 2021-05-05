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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاقة الشيخوخة بـ اضطراب الجهاز العصبي

علاقة الشيخوخة بـ
علاقة الشيخوخة بـ اضطراب الجهاز العصبي

الشيخوخة هي أكبر عامل خطر لـ اضطراب الجهاز العصبي  وتدهوره ، حتى في حالة عدم وجود مرض أو صدمة مميزة.

 ووفقا لما ذكره موقع “ news-medical ” إن الوظائف الخاصة بالنخاع ووصلات الخلايا العصبية معرضة بشكل خاص للتدهور المرتبط بالشيخوخة وللأسف الأسباب غير معروفة حتى الآن . 

غالبًا ما يظهر هذا النوع من  اضطراب الجهاز العصبي في صورة تدهور معرفي وحسي وحركي لدى كبار السن وتمثل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا خطيرًا.

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المناعة واضطراب الجهاز العصبي

لطالما افترض العلماء أن الالتهاب يلعب دورًا مهمًا في هذه العملية الخاصة بـ اضطراب الجهاز العصبي، يبدو أن سوء أو فرط نشاط الخلايا المتميزة التي تنتمي إلى الجهاز المناعي الفطري ، الخلايا الدبقية الصغيرة ، يعزز تلف الألياف العصبية والمشابك العصبية في الجهاز العصبي المركزي المتقدم (CNS).

 في مشروع حديث ، اكتشف علماء مستشفى جامعة فورتسبورغ الآن دورًا مهمًا لجهاز المناعة التكيفي.

أجريت الدراسة في قسم طب الأعصاب تحت إشراف المؤلف والمحاضر المقابل الدكتور جانوس جروه من قسم "علم الأحياء العصبية التنموية" (البروفيسور الدكتور رودولف مارتيني) بالتعاون مع البروفيسور ولفغانغ كاستنمولر (معهد أنظمة المناعة) والدكتور أنطوان. - إيمانويل صليبا من معهد هيلمهولتز لأبحاث العدوى القائمة على الحمض النووي الريبي، تم نشر نتائج الدراسة الآن في المجلة العلمية Nature Aging .

الخلايا التائية والمشاكل العصبية


تتعرف الخلايا التائية  CD8 + T السامة للخلايا عادةً على الخلايا المصابة أو الخبيثة وتكافحها، ومع ذلك ، في حالة أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد ، يمكنهم أيضًا إحداث أضرار غير مرغوب فيها في الجهاز العصبي ".

 قام الباحثون بالتحقيق في تأثير الخلايا التائيةCD8 + T في الفئران المسنة ، حيث تم العثور على هذه الخلايا بأعداد متزايدة وتؤدي إلى تدهور الألياف العصبية في الجهاز العصبي المركزي للفئران المسنة بشكل طبيعي ، مما يساهم في التدهور الحركي والمعرفي" 

أهم نتائج الدراسة

 باستخدام تحليلات التعبير الجيني الحديثة على مستوى الخلية المفردة ، يمكن للفريق ولأول مرة تمييز مجموعات متميزة من الخلايا التائية في أدمغة الفئران البالغة وكبار السن بالتفصيل، وقد ساعد هذا العلماء في وقت لاحق على توضيح كيف تسبب هذه الخلايا ضررًا في الدماغ واضطراب الجهاز العصبي بصفة عامة وذلك باستخدام تجارب مناعية دقيقة على الحيوانات.

الالتهاب كخطر وكذلك فرصة علاجية
وقال الدكتور جانوس جروه من قسم "علم الأحياء العصبية التنموية والمشرف على الدراسة "يظهر أن الضرر الذي تحدثه الخلايا التائية في الفئران المسنة وليس الفئران البالغة يتفاقم بسبب الالتهاب الجهازي". و تؤكد الدراسة أن الخلايا التائية هي مؤثرات مهمة للضرر الناجم عن الالتهاب الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي المتقدم في السن.

في الدراسات المستقبلية ، يريد الباحثون توضيح سبب وكيفية بدء هذه الاستجابة الالتهابية بالضبط.

أخيرًا ، يمكن للعلماء العثور على تفاعلات الخلايا التائية المتشابهة جدًا كما لوحظ في الفئران أيضًا في تشريح المادة البيضاء للجهاز العصبي المركزي من البشر الأكبر سنًا. لذلك قد تمثل الخلايا التائية هدفًا مفترضًا للنُهج العلاجية للتخفيف من التدهور المرتبط بالشيخوخة في بنية ووظيفة الجهاز العصبي.

 تقدم الدراسة بالتالي رؤى أساسية علمية وذات صلة متعدية بالعمليات التنكسية المرتبطة بالشيخوخة ومثال آخر للتفاعل المعقد بين الجهاز العصبي والجهاز المناعي.

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