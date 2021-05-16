أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ نادية العراقية.. محمد العدل يوجه رسالة لـ مها أحمد بعد هجومها على كرارة والسقا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:

فوق الخطر .. ابنة نادية العراقية تكشف تفاصيل حالة والدتها الصحية

كشفت ابنة الفنانة نادية العراقية تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال حسابها على فيسبوك.

عيب كدة .. محمد العدل يوجه رسالة لـ مها أحمد بعد هجومها على كرارة والسقا

حرص المخرج محمد العدل على توجيه رسالة عتاب إلى الفنانة مها أحمد بعد أزمتها مع الفنان أمير كرارة وأحمد السقا.

أنتِ جميلة كيوسف .. رسالة مؤثرة من دنيا عبد العزيز لـ فلسطين

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة تحمل رسالة دعم لفلسطين عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.

اقترب من 2 مليون جنيه.. فيلم ديدو في المركز الثاني لإيرادات ثالث أيام العيد

بلغت إيرادات فيلم «ديدو» لـ كريم فهمي، أمس السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مليون و836 ألف و946 جنيه، ليأتي ثاني أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال.

اتكسرنا جامد.. رسالة مؤثر لإبنة نادية العراقية بعد دخول والدتها في مرحلة الخطر

وجهت ابنة الفنانة نادية العراقية رسالة مؤثرة لوالدتها بعد دخولها في حالة خطر، إثر إصابتها بفيروس كورونا.