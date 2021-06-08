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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: طرق علاج فعالة لـ فيروس كورونا.. ومخاطر اتباع النظام النباتي للأطفال

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

انقذوا رشيد.. طفل مصاب بمرض جيني نادر تعرف على الأعراض والأسباب والعلاج
 

أثار الطفل رشيد حالة من تعاطف رواد التواصل الاجتماعي ،وذلك بعد أن كشف ياسر طه، والد الطفل "رشيد"، المصاب بضمور العضلات الشوكي، تفاصيل حالة نجله، وقال "طه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال، المرض ده بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة ويضعف الأطراف فابني مش هيقدر يقف ولا يمشي".

 

ابدأي مبكرا .. 10 علاجات لمرض البهاق يحد من انتشاره
 

يحدث البقع البيضاء بسبب حالة جلدية تعرف بالبهاق ، ومع ذلك ليس من الضروري أن تكون مصابًا بالبهاق إذا كانت لديك بقع بيضاء، وهناك أسباب أخرى أيضا لكن لا تفقد الأمل يمكن علاجه إذا بدأت من مرحلة مبكرة فيما يلي بعض الطرق الطبيعية للتخلص من البقع البيضاء على بشرتك.

 

7 علاجات منزلية لـ جفاف الجلد حول العينين
 

تعانين من جفاف الجلد المحيط بالعينين و تشعرين بالحرج الشديد ،يمكنك التخلص من هذا الإحراج بسهولة شديدة لو تجنبتي بعض العادات التي تسبب هذا الشعور ومنها الكافيين و قلة النوم وتثقل كاهل العينين والتى تجعلها تبدو باهتة وجافة  ،وكشف موقع هيلثي عن العلاجات المنزلية للتخلص من جفاف العين ( الهالات السوداء ) 

 

للوقاية من التجاعيد.. طريقة عمل ماسك زبدة الشيا للترطيب 

يعد ماسك زبدة الشيا للترطيب من أفضل الوصفات الطبيعية التى تساعد فى علاج الخطوط التعبيرية والتجاعيد وتساعد فى الوقاية منها.


طرق منع الحمل للعرسان والمتزوجين حديثا

يشعر أغلب المتزوجين حديثا في ان لديهم رغبة في تأجيل الحمل لفترة زمنية، وهو ما يجعلهم يبحثون عن طرق منع الحمل للعرسان، والتي تتناسب معهم  وتكون آمنة حتى لا تتسبب في حدوث العقم، وغيرها من المشاكل التي يسمعون عنها.

 

ارتاحي من الألم والاكتئاب.. إليكِ علاج متلازمة ما قبل الحيض
 

تبحث نساء كثيرات، عن طرق علاج متلازمة ما قبل الحيض؛ للتخلص مما تسببه من متاعب وآلام للسيدات والفتيات، وتسبب هذه المتلازمة متاعب كثيرة وقوية للمرأة منها الحالة النفسية السيئة والاكتئاب وتقلصات البطن والصداع والشعور بالإعياء والتعب وغيرها الكثير من المشكلات الصحية مما يدفع النساء للبحث عن الوسائل والأدوية التى يمكن فى علاج متلازمة ماقبل الحيض.

 

أحدهما للالتهاب والآخر للإيدز.. أحدث أدوية فعالة لعلاج فيروس كورونا
 

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أحدث علاجات فيروس كورونا من قبل باحثون من المعهد الوطني للامراض المعدية باليابان وجامعة أكسفورد البريطانية وجامعة إنديانا الأميركية، ان هناك دوائين يوفران فعالية مثبطة لفيروس كورونا المستجد.

 

دراسة: اتباع نظام غذائي نباتي للأطفال يعرضهم لمخاطر فى العظام
 

توصلت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في معهد جريت أورموند ستريت، إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي عصري للاطفال يجعلهم نموهم اقل ويعانون من ضعف العظام.

 

مش دايما الأكل .. انتفاخ البطن مؤشر لإصابتك بـ14 مرضًا
 

يحدث انتفاخ البطن نتيجة أسباب عديدة بعضها يتعلق بالعادات الغذائية وأسلوب الحياة الخاطئ مثل النوم بعض تناول الطعام مباشرة ومنها ما يرتبط ببعض الأمراض ويكن أحد أعراضها الإصابة بـ انتفاخ البطن.

نشرة المرأة والصحة مرض جيني مرض البهاق جفاف الجلد التجاعيد منع الحمل متلازمة ما قبل الحيض لاج فيروس كورونا نظام غذائي نباتي للأطفال انتفاخ البطن

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