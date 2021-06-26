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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية اكتشاف مرض الزهايمر؟ أبرز العلامات والأعراض

أعراض مرض الزهايمر
أعراض مرض الزهايمر

يعتبر مرض الزهايمر هو اضطراب تدريجي في الدماغ يدمر ببطء الذاكرة ومهارات التفكير والقدرة على أداء المهام البسيطة؛ حيث إن تراكم بروتينات بيتا أميلويد، أو بروتينات تاو في المخ هو السبب في 60٪ إلى 70٪ من حالات الخرف.

 

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وأغلب المصابين بمرض الزهايمر يبلغ عمرهم  65 عامًا أو أكثر؛ حيث ان أكثر من ستة ملايين أمريكي مصابون بمرض الزهايمر، وفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك” الطبي.
 

أعراض مرض الزهايمر 


من غير المعروف ما الذي يسبب مرض الزهايمر، ولكن أولئك الذين لديهم جين APOE هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر المتأخر، وهناك بعض العلامات والأعراض التي تصيب مريض الزهايمر، ومن أبرزها:
صعوبة تذكر المعلومات المكتسبة حديثًا
الارتباك
التغيرات المزاجية والسلوكية
الشك في الأسرة والأصدقاء ومقدمي الرعاية المحترفين
فقدان الذاكرة الأكثر خطورة
صعوبة في الكلام والبلع والمشي

 

 

أعراض مرض الزهايمر 


وهناك ثلاث مراحل يمر بها مريض الزهايمر، مرض الزهايمر الخفيف (المرحلة المبكرة)، والتي قد يكون الشخص قادرًا على العمل بشكل مستقل ولكن يعاني من هفوات في الذاكرة.

أما عن المرحلة الثانية فهي مرض الزهايمر المعتدل (المرحلة المتوسطة) المرحلة الأطول عادة، قد يخلط الشخص بين الكلمات ، أو يصاب بالإحباط أو الغضب ، أو يحدث تغيرات سلوكية مفاجئة.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة فهي مرض الزهايمر الشديد (المرحلة المتأخرة)، وتعتبر هذه المرحلة هي المرحلة النهائية؛ حيث يفقد الأفراد القدرة على الاستجابة لبيئتهم، وإجراء محادثة، وفي النهاية، يفقدون سيطرة التحكم في الحركة.

الزهايمر اعراض مرض الزهايمر الذاكرة ومهارات التفكير جين APOE مرض الزهايمر المتأخر

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