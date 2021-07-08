أخبارالتوك شو.. الظواهري: ما تفعله إثيوبيا يؤثر على السد العالي.. وأحمد موسى يكشف مفاجأة

تناولت برامج “التوك شو” خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي..

مفيد شهاب: اللجوء لمجلس الأمن في قضية سد النهضة خطوة شرعية تتفق مع القانون

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن ذهاب مصر لمجلس الأمن خطوة طبيعية شرعية سليمة تتفق مع أحكام القانون في تسوية النزاعات الدولية، وهي استمرار لنهج مصر المتميز في إدارة أزمة السد الإثيوبي.

وأضاف مفيد شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أنه من الطبيعي الدخول في مفاوضات مع إثيوبيا لإقناعها بالأضرار التي تلحق بدولتي المصب نتيجة إصرارها على الإجراءات الأحادية، ولكن الجانب الإثيوبي كان يزداد تعنت وتشبث بمواقف ضارة وغير قانونية.

وتابع أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أنه عقب الهزيمة العسكرية للجيش الإثيوبي بأقليم التيجراي، والنواحي الاقتصادية المتأزمة، وقضايا حقوق الإنسان، ومحاولات إيجاد انتخابات ديمقراطية لم تتحقق سبب تأزم للنظام الإثيوبي داخليًا، وأرد أن يفتعل أزمة ليظهر للشعب المصري أنه يتمسك بحقوقه رغم أنه يعتدي على حقوق الأخرين، موضحًا أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا ولكن في مقابل احترام إثيوبيا لقانون الانهار الدولية، وعدم الإضرار بالحقوق المكتسبة والتاريخية لمصر في مياه النيل.



أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. غدًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك جلسة مهمة لـ مجلس الأمن، غدًا بشأن قرارات إثيوبيا الأخيرة، وأكد موسى أنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار الذي قدم من تونس.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع القرار يأتى فيه توقف إثيوبيا عن الملء الثاني للسد، وأن يكون لإثيوبيا الحق فى توليد الكهرباء دون التسبب فى مشكلات لـ مصر والسودان.



ولفت أحمد موسى، إلى أن الامتناع عن أى إعلان أو إجراء يتسبب فى خطر للمفاوضات.

قال الدكتور علاء الظواهري عضو الوفد التفاوضي المصري فى سد النهضة، إن إثيوبيا قامت بالفعل بإرسال خطاب لوزارة الري بشأن البدء فى الملء الثاني للسد، وكذلك قامت بإرسال خطاب لـ السودان.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن 13 مليار متر مياه، الكمية التى تتحدث عنها إثيوبيا فى التخزين، و الملء الثاني.



ولفت أن ما تقوم به إثيوبيا يؤكد أنها تسعى للملء بكميات كبيرة للغاية، وهذا الأمر سيتسبب فى مشكلات كثيرة، معلقًا: إثيوبيا لن تنجح فى تخزين 13 مليار متر مكعب من المياه.

هل رفض طلب الزمالك بشأن نادي القرن؟ .. التموين تحسم الأمر

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ما نشر بخصوص رفض العلامة التجارية لنادي الزمالك بشأن نادي القرن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة لم تقبل أو ترفض طلب العلامة التجارية بشأن نادي القرن.



أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن رفض وزراة التموين تسجيل شعار نادي القرن للزمالك عارٍ تماماً من الصحة ولم يُصرح أي مسؤل أو مصدر من قبل الوزارة أو جهاز تنمية التجارة الداخلية (الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية) بمثل هذا التصريح أو هذا التنوية ولا يزال طلب نادى الزمالك قيد البحث.



التموين تزف خبرًا سارًا للمواطنين قبل العيد .. فيديو

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين قامت بتوفير أضاحي بنظام القسط على مدة 6 أشهر.

موضحًا أن هذا الاقتراح كان من صحفية وبالفعل تمت الموافقة عليه من قبل الوزير الدكتور علي المصيلحي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن يستطيع الحصول على الأضحية من أى مجمع استهلاكي.

مفاجأة حول أعداد المصابين بأمراض وراثية في مصر

قالت الدكتورة غادة القماح أستاذ الوراثة الإكلينيكية إن الأمراض الوراثية يطلق عليها الأمراض اليتيمة، مضيفة:"الدولة بدأت تنظر وتهتم بالأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية يسهم في تحويل طفل عبء على الدولة لشخص طبيعي منتج ".

وأضافت القماح:"لا توجد احصائيات عن أعداد الأطفال المصابين بالأمراض الوراثية ولكن مشروع الجينوم البشري يوفر قاعدة بيانات للأمراض الوراثية".

وتابعت:" من الدراسات التي تم إجراؤها أظهرت أن حوالي 4% من المصريين لديهم أمراض وراثية وهذا رقم كبير للغاية يقدر بحوالي 5 ملايين مواطن ".



في ذكرى استشهاده الرابعة.. شقيق أحمد منسي يرثي أخيه بهذه الكلمات

قال المهندس محمد صابر منسي شقيق الشهيد العقيد أركان حرب أحمد مسني، إنه لا يمكن نسيان شقيقه الشهيد، مضيفا أنه قدم روحه من أجل الدفاع عن تراب الوطن.



وأضاف المهندس محمد صابر منسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه حاليا يعمل على مشروع باسم الشهيد أحمد المنسي، متابعا أن يتم إنشاء مسجد ضخم للشهيد.



وأكد المهندس محمد صابر منسي شقيق الشهيد العقيد أركان حرب أحمد مسني، أن الشهيد كان محبا لأعمال الخير والجميع يحبه كثيرا ولم يرى أحد منه أي شيء سيئ، مشيرا إلى أن ذكرى استشهاده الخامسة تمر الأيام الحالية ونعمل على مشروع مسجد له.

قاطرة بـ5 ملايين دولار هدية..ربيع: حصلنا على حقوقنا كاملة من السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المفاوضات بشأن السفينة الجانية بالقناة استمرت لـ 3 أشهر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اول يوم لـ جنوح السفينة كان يتابع ويسعى للوصول الى حل يرضي الجميع.



وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي وجه بعدم ضياع حقوق مصر فى قضية السفينة ايفرجيفين، والسبت الماضى أبلغت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة.



وأوضح أن الثلاثة أشهر التى كانت للتفاوض لم تكن طويلة، ولكن فى النهاية تم الوصول لـ اتفاق حفظ حقوق مصر، وحصلنا على حقوقنا بالكامل.

مصلحة الضرائب تكشف أهمية الفاتورة الإلكترونية

قال محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن مشروع الفاتورة الإلكترونية مشروع عملاق وسوف نلمس نتائجه على أرض الواقع قريبا.

وأضاف محمد كشك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" شهدنا زيادة في عدد المسجلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية ".

وتابع محمد كشك:" الفاتورة الالكترونية مستند الكتروني يتم تسجيل فيه بيانات الفاتورة الورقية بين البائع والمشتري وتصل للمصلحة بشكل الكتروني وفوري".

رامي رضوان على انتهاء ازمة السفينة الجانحة: سيري يا نورماندي

قال الإعلامي رامي رضوان، تعليقا على مشهد مغادرة السفينة الجانحة إيفر جيفين بعد تسوية ملف التعويضات بين الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس، قائلا:" مشهد مغادرة السفينة يذكرنا بمشهد فيلم ابن حميدو سيري يا نورماندي ".



وأضاف رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن السفينة الجانحة أدت إلى توقف الحركة في الممر الملاحي لمدة 6 أيام وأبطال هيئة قناة السويس نجحوا في تعويم السفينة الجانحة في وقت قياسي ".

وتابع رامي رضوان :" بعد تعويم السفينة بدأت رحلة المفاوضات بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة للتوصل إلى تسوية حول التعويضات التي تحصل عليها مصر وهيئة قناة السويس ".