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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لشحن البطاريات.. ابتكار جهاز ينتج طاقة كهربائية من تعرق الأصابع

صدى البلد

يطور العلماء دومًا أدوات وأجهزة إلكترونية؛ لتسهيل الحياة أكثر، فقد كشف علماء عن اختراع جهاز رائد يحول الأصابع المتعرقة إلى مصدر طاقة يمكنه إعادة شحن البطاريات أثناء النوم.

وكما يزعم العلماء في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان دييجو، بمجرد ارتداء هذا الجهاز لمدة 10 ساعات من الغفوة؛ ينتج طاقة كافية لتشغيل بطارية لمدة 24 ساعة ، .

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وتتطلب معظم الأجهزة القابلة للارتداء المنتجة للطاقة والموجودة حاليًا في السوق من مرتديها، أداء تمرين مكثف أو الاعتماد على مصادر خارجية مثل ضوء الشمس أو التغيرات الكبيرة في درجة الحرارة.

ولكن الآن ، ابتكر الباحثون شكلاً جديدًا تمامًا من آلات حصاد الطاقة التي تولد الطاقة، حتى عندما يكون مرتديها جالسًا ساكنًا تمامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويلتف الشريط المرن حول الإصبع مثل اللاصق وينتج كميات صغيرة من الكهرباء عندما يضغط مرتديه لأسفل أو يبدأ في التعرق، كما أنه ينتج الطاقة من النقر بالأصابع الخفيفة ، وتحويل الأنشطة مثل الكتابة أو الرسائل النصية أو العزف على البيانو أو التنصت على رمز مورس (شفرة مورس)، إلى رسوم إضافية.

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فيما قال "لو يين" وهو مؤلف مشارك ، طالب الدكتوراه: "على عكس الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالعرق ، لا يتطلب هذا الجهاز أي تمرين ، ولا يحتاج إلى تدخل جسدي من مرتديه حتى يكون مفيدًا".

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