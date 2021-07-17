موجز السوشيال ميديا.. بعد فسخ الخطوبة ميرنا الهلباوي تهنئ محمد عطية بميلاده.. ريهام سعيد تتقدم برسالة شكر للرئيس السيسي

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ريهام سعيد برسالة شكر وعرفان للرئيس السيسي : انت المعجزه اللي ربنا كرمنا بيها

بعد فسخ الخطوبة.. ميرنا الهلباوي تهنئ محمد عطيه بعيد ميلاده

عمر كمال يحمس جمهوره لفعاليات جديدة بالساحل الشمالي

كندا علوش تهنئ أخيها بعيد ميلاده: أحلى وأحسن وأهضم رفيق وأخ

شاهد.. هاجر أحمد تتغزل بزوجها في أحدث ظهور

حمادة هلال يشوق جمهوره ويعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "أم أحمد"