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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|حياة كريمة تحصن المصريين ضد الأوبئة .. الأكل المناسب لمريض جلطة القلب فى عيد الاضحى

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، سنعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

لحوم صحية لمرضى القلب في عيد الاضحى
 

لحوم صحية لمرضى القلب في عيد الاضحى، أكل اللحوم من العادات التقليدية في عيد الأضحى، لذلك سوف نسلط الضوء على بعض النصائح الصحية المهمة للاستمتاع ب تناول اللحوم في عيد الأضحى دون أي مشاكل صحية، وخاصة لمرضى القلب .

 

دراسة: أعراض كوفيد طويلة الأمد تمتد بعد التعافي 8 أشهر

 

كشفت دراسة حديثة أجريت عن أعراض كوفيد طويلة الأمد مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كوليدج لندن، إن هناك أكثر من 200 عرض من أعراض كوفيد طويلة الأمد التي ظهرت على المتعافين منه.

 

مشروب ساخن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%
 

ارتفاع ضغط الدم ، هو عامل خطر يساهم في الإصابة بأمراض القلب ، ثبت أن بعض العناصر الغذائية بارعة بشكل خاص في تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك المشروبات الساخنة.

 

الأكل المناسب لمريض جلطة القلب فى عيد الاضحى


الأكل المناسب لمريض جلطة القلب ،فى عيد الأضحي ،يعتقد معظم الأشخاص أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يضر بصحة قلبك على المدى الطويل ،فما الأكل المناسب لمريض جلطة القلب .

 

خبير مناعة: حياة كريمة تحصن المصريين ضد الأوبئة والفيروسات المستجدة
 

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،  إن حياة كريمة مبادرة حضارية عملاقة ستساهم فى توفير سبل الرعاية الصحية  للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة، حيث تواصل الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان والوزارات المعنية فى محاربة الأمراض المزمنة التى اعترف العالم بأهميتها كعوامل خطورة تجتذب فيروس كورونا المستجد و كافة الفيروسات التنفسية  وتضاعف من وفياتها جمعاء .

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