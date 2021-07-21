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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ناعم وشهي.. تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم

تتبيلة اللحمة المشوية
تتبيلة اللحمة المشوية

تتبيلة اللحمة المشوية تحدد مدى جمال ومذاق اللحم المشوي، وأيضا تضمن سهولة نضجه على الفحم، حيث إن إضافة الخل يجعلك تحصل على لحم طري وناعم ذو مذاق شهي ومميز، كالذي نقوم بشرائه من الخارج.

 

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لذا سنقوم بتقديم تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم في المنزل بطرق سهلة وغير مكلفة، وفقا لما نشر في موقع smokedbbqsource  .

 

تتبيلة اللحمة المشوية 
 

تتبيلة اللحمة المشوية 


مقادير تتتبيلة اللحمة المشوية  :
كيلو جرام من اللحم البقري المقطّع إلى مكعبات. 
ربع كوب من زيت الزيتون. 
ست ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض.
نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو
ثلاثة فصوص ثوم مهروسة
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.
حبتان من الطماطم المقطعة إلى مكعبات كبيرة
حبتان من البصل المقطعة إلى مكعبات كبيرة

طريقة تتبيلة اللحمة المشوية :
1- يوضع زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض في وعاء عميق، ومن ثم يضاف كلا من الأوريجانو، والملح، والفلفل الحلو، وامزجي المكونات مع بعضها البعض جيداً.
2-  يوضع لحوم للشوي في وعاء التتبيل، ويغطى جيداً، ومن ثم ندخله  إلى الثلاجة لمدة أربع ساعات. 
3- يوضع اللحم في الأسياخ بعد الانتهاء من تتبيله، مع مكعبات الطماطم والبصل، ومن ثم نبدأ في الشواء على الفحم.

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