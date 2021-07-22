نشرة البرلمان.. النواب يهنؤن الرئيس والشعب بذكرى 23 يوليو.. وقصة 5 ضباط شاركوا في مجلس الأمة

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد" وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه علي كل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس 22 يوليو وأبرزها ذكرى ثورة 23 يوليو:

حماة الوطن ينظم عدة فعاليات لمشاركة المصريين فرحتهم بعيد الأضحى | صور

السادات والبغدادي أبرزهم.. 5 ضباط شاركوا في البرلمان بعد ثورة 23 يوليو



رجال 23 يوليو في البرلمان.. السادات من مذيع الثورة إلى رئاسة مجلس الأمة



قضت على الاستعمار وأعوانه.. علاء عابد يهنئ السيسي والشعب المصري بذكري 23 يوليو



برلماني: 23 يوليو غيرت وجه الحياة بمصر.. وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والديمقراطية



برلماني: نحتفل بالذكرى 69 لثورة 23 يوليو مع ميلاد الجمهورية الجديدة

رئيس سياحة النواب تهنئ السيسى بذكرى 23 يوليو: قائد مسيرة التنمية والبناء



رجال 23 يوليو في البرلمان.. البغدادي أول رئيس نواب لمدة 7 أشهر



رجال 23 يوليو في البرلمان.. الصاغ الأحمر و18 عاما هيمنة برلمانية



رجال 23 يوليو في البرلمان.. المعارض كمال الدين خارج المجلس بأمر السادات

