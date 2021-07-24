أخبار السيارات|سعر "فولفو XC60" موديل 2021..أسعار بيجو 3008 الشكل الجديد.. ومصير سيارة الرئيس جمال عبد الناصر

نشر موقع " صدى البلد " الإخباري مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخباراً وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار و مواصفات وتقارير عالمية ، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة الفا موتور عن نسختها الكهربائية الجديدة التي تحمل اسم سوبر وولف، و ذلك بعد أن كشفت الستار من قبل عن السيارة وولف و النسخة المطورة من تلك الايقونة وولف بلس، و لكن الاطلالة الجديدة جاءت بالعديد من المفاهيم القوية، ابرزه التصميم الخارجي الذي ينتمي إلى فئة البيك اب القوية، إلى جانب القدرات الكهربائية الخاصة بمنظومة الحركة.

تحظى تعديلات السيارات على شعبية قوية من محبي هذا المجال، و يتنوع الأمر بين قوة المحرك و القدرات الخاصة بالتسارع و الانطلاق، عبر استخدام احدث التقنيات الفنية، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية و التي تحمل الكثير من المفاهيم، ولا شك أن التصميم الخارجي هو احد عوامل الجذب التي تبهر الكثير.

كشفت شركة سوبارو اليابانية و صاحبة شعار نجوم الثريا، عن النسخة BRZ 2022 الجديدة بإطلالة الكوبيه، و التي تتمتع بالعديد من المفاهيم القوية، إلى جانب التجهيزات الداخلية، بالإضافة إلى أنظمة التحكم و الرفاهية، و تعد سوبارو هي صاحبة تاريخ طويل و ممتد حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1917.

تشتهر بالعطور الانيقة و الساحرة إلى جانب الفن الراقي و صيحات الأزياء العالمية، و ربما يحلم البعض بزيارة إلى اشهر المعالم الخاصة بها مثل برج ايفيل الشهير، أو اخذ رحلة للاستمتاع داخل العاصمة باريس، و لهذه الأسباب سوف ننتقل سويًا إلى الأراضي الفرنسية، و لكن لنأخذ جولة داخل اسطول الصانع الفرنسي وسط اعظم منتجي السيارات.

تنتمي النسخة فولفو XC60 موديل 2021، إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و التي تقدم داخل السوق المصري عبر أربعة فئات من التجهيزات و هم، MOMENTUM 2WD و MOMENTUM و الفئة الثالثة R-DESIGN، بالإضافة إلى الفئة الرابعة كاملة التجهيزات INSCRIPTION.

تقدم شركة جيب الأمريكية العديد من الإصدارات القوية داخل أسواق السيارات العالمية و العربية، و تعتبر النسخة جراند شيروكي واحدة من أشهر الطرازات على الإطلاق التابعة للصانع الأمريكي المخضرم، و التي تأتي بالعديد من التجهيزات القوية باختلاف الفئات المطروحة إلى جانب منظومة الدفع و الأداء الفني.

تعتبر النسخة أوبل كورسا، واحدة من أشهر الإصدارات الخاصة بعائلة الـ "هاتشباك"، و التي انضمت حديثًا داخل السوق المصري ضمن موديلات 2021، ليشتعل السباق بين هذه الفئة وسط الكثير من الطرازات القوية و التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

تأتي موديلات 2021 بالعديد من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، و التي تلاقي اقبال كبير من محبي عالم السيارات حول العالم، نسبة إلى العديد من المقاومات مثل المساحة الداخلية الرحبة و التي تتناسب بشكل كبير من متطلبات العائلة، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي يمنح السيارة افضلية التعامل مع بعض الطرق الوعرة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

تحل اليوم ذكري ثورة 23 يوليو، التى حولت تاريخ مصر الحديث من الملكية إلى الجمهورية، و التى كان على رأسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مؤسس تنظيم الضباط الأحرار، المسؤولين عن إعداد و تنفيذ ثورة يوليو.

تتعدد النصائح الخاصة بعالم السيارات و التي تشكل أهمية كبيرة، سواء كانت تتعلق بالحالة الفنية للسيارة و طرق الصيانة، أو اتباع التعليمات المرورية، و الطرق المثالية في القيادة و ذلك لكي نصل إلى بر الأمان سالمين و انهاء الرحلة بنجاح، و لكن تبقى النصيحة الذهبية التي يبحث عنها الكثير وهي كيفية توفير و قود السيارة.

استطاعت شركة بيجو الفرنسية أن تعزز من تواجد النسخة 3008 موديل 2021، بإطلالة قوية تحمل الكثير من المفاهيم، حيث تقدم هذه النسخة و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، عبر حزمة متنوعة من التجهيزات، إلى جانب وسائل الامن و السلامة، مع التصميم الخارجي الذي اعتمد على مصابيح أمامية اكثر عدوانية، مع شبكات متعددة المقاطع، بالإضافة إلى الاطلالة الخارجية الرياضية.

حصلت علامة فورد الأمريكية على شعبية كبيرة داخل السوق الإماراتي للسيارات، بفضل مواصفاتها و قدراتها القوية، و خاصة اصداراتها الرياضية و من بينها الأيقونة الرياضية فورد "اسكيب"، من فئة الكروس أوفر متعددة الاستخدامات.