اخبار السيارات.. طرح سيارات للبيع في مزاد نيابات الإسماعيلية.. قصة سيارة فيات 132 ظهرت مع أحمد زكي في هذا الفيلم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقاريرا جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي.

تعرف على السيارات المشاركة في مزاد نيابات الإسماعيلية

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية عن إقامة فعاليات مزاد جديد خاص بسيارات نيابات محافظة الإسماعيلية، والذى تم تحديد يوم 16 أغسطس الجارى لإقامته.

بعد 36 عاماً من عرضه.. قصة سيارة فيات 132 ظهرت مع أحمد زكي في هذا الفيلم | صور

لم تكن المرة الأولى التي يجتمع فيها النمر الأسود أحمد زكي و أسطورة الكوميديا نجاح الموجي، فيبقى لمشاركتهما في أعمال فنية واحدة أثر كبير في قلوب جموع المشاهدين، فبمجرد ذكر اسميهما معًا يخطر ببالك على الفور أنه بالطبع سيكون هناك عظمة فنية تنتظرك لمشاهدتها كفيلم "الحب فوق هضبة الهرم".

باقة 100 ألف ريال.. 5 سيارات هاتشباك في السعودية

تعتبر السيارات الهاتشباك من أهم فئات المركبات المتواجدة داخل السوق السعودي للسيارات؛ بسبب حب فئة الشباب لها، لما تتمتع به من مميزات، أهمها شكلها الرياضي وأدائها العالي.

شاهد.. أسطول سوزوكي الياباني موديل 2021 في الامارات.. سعر ومواصفات

تعد سيارات العملاق الياباني سوزوكي واحدة من أكثر العلامات طلباً، في الأسواق العالمية والعربية بفضل قوتها وصلابتها بالإضافة لرحابة مقصورتها، وتوفر سوزوكي طرازات عدة من فئتي هاتشباك وSUV موديلات 2021، و لها حضور قوي في الأسواق العربية، خاصةً السوق الإماراتي.

سوبارو تعلن زيادة مدة ضمان XV لـ200 ألف كم أو 4سنوات

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوبارو عن تقديم سيارات طراز XV في مصر بضمان يصل الي 200 ألف كم أو 4 سنوات لفترة محدودة.