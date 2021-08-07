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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| نتيجة الثانوية العامة 2021 | كيفية اختيار الأوائل.. وإعلان الأسماء على "صدى البلد" قريبا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة المنيا تطلق مبادرة أنت الأساس لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن المشكلات المجتمعية التي تواجهها الدولة المصرية ليست مسئولية مؤسسة بعينها، ولكنها مسئولية مجتمعية متكاملة، تتضافر لها كافة الجهود لمواجهتها بجميع مؤسسات الدولة، وعلي راسها الجامعات التي تأخذ على عاتقها أمانة تنمية الوعي لدى الشباب بالقضايا والتحديات التي تواجه مسيرة البناء والتنمية للدولة، والآثار السلبية لهذه المشكلات على الفرد والمجتمع.

 

نتيجة الثانوية العامة 2021 | كيفية اختيار الأوائل.. وإعلان الأسماء على "صدى البلد" قريبا

نتيجة الثانوية العامة 2021 على الابواب، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانها منتصف الشهر الجاري، بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 قائلا: لن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل يوم 15 اغسطس 2021، وقد يتطلب الأمر يومان أو ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء نتيجة الثانوية العامة 2021 النهائية.

 

باحث يجامعة بني سويف يطور وسيلة للكشف عن فيروس SARS- CoV- 2

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تمكن باحث من جامعة بني سويف مع فريق بحثي ياباني من تطوير وسيلة جديدة قابلة للتطبيق على المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس SARS- CoV- 2 المستجد بمختلف سلالاته بهدف تحسين حساسية الكشف عن الفيروس باستخدام أحد البوليمرات الذكية لتجنب مشكلة التشخيص السلبي الكاذب التي تواجه المتخصصين في الوقت الراهن استعداداً للموجه القادمة من الفيروس التي يتوقع أن تكون بالغة الضراوة.

 

جراحة نادرة بالتكنولوجيا الرقمية بـ طب أسنان طنطا تعيد بناء فك مريضة

نجح فريق من جراحى الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا فى إجراء جراحة دقيقة ونادرة لمريضة شابه كانت تعاني من ضمور في عظام الفك السفلي وإعوجاج في مفصل الفك بعد استئصال ما يعادل 30% من الفك السفلي لها بسبب ورم حميد منذ أربع سنوات، حيث نجح الفريق فى إعادة بناء الفك باستخدام احدث تكنولوجيا رقمية واستعادة الفك لحالته الوظيفية الطبيعية واستعادة تماثل الوجه.

 

تنسيق الجامعات 2021 .. سياحة وفنادق حلوان تكشف مواعيد اختبارات القدرات

قالت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان أن الكلية تستعد لإقامة اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022  ابتداء من يوم الاثنين 9 أغسطس وحتى يوم 19 أغسطس وذلك وفقا للاعداد المقررة .

 

البحوث الفلكية: العلماء اكتشفوا نظاما كوكبيًا جديدًا يشبه الشمسي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه توصل مجموعة من علماء الفلك الى اكتشاف نظام كوكبي بعيد له أوجه تشابه مثيرة للاهتمام مع النظام الشمسي الداخلي لشمسنا، وذلك على الرغم من  اكتشاف  أكثر من 4000 كوكب خارجي حتى الآن ولكنها كلها تدور  حول نجوم  بعيدة في مجرتنا درب التبانة. 

 

غدا.. بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية النوعية و التربية الرياضية و التمريض و الإعلام و تكنولوجيا الاتصال، اعتباراً من يوم السبت الموافق ٧ /٨ /٢٠٢١ و حتى يوم الخميس الموافق ١٩/ ٨ /٢٠٢١م.            

 

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، خلال أيام ، حيث من المقرر أن يعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، منتصف الشهر الجاري .

 

 

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