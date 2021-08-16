محافظ أسيوط يشيد بالفعاليات الثقافية والفنية بقرى ساحل سليم

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"





أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط ؛ بقرى مركز ساحل سليم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذى اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة.

وأشار إلى إقبال المواطنين بكافة فئاتهم وفي مقدمتهم الشباب والفتيات والأطفال على المشاركة وحضور الفعاليات الثقافية والفنية والتي يتم تنظيمها بقرى مركز ساحل سليم وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الفعاليات الثقافية والفنية والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من البرامج والعمل على توعية المواطنين والشباب وتنمية مواهبهم وصقل خبراتهم بهدف بناء الانسان المصري.



جاء ذلك تزامناً مع اختتام فعاليات الأسبوع الثاني علي التوالي للفعاليات التي تأتي برعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية ، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بالتعاون مع مديريات "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، والتى تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.



كانت قرية العونة بمركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط قد شهدت اختتام الاسبوع الثاني من الفاعليات التي تم تنظيمها بمشاركة نخبة من المثقفين والأدباء والمتخصصين في كافة المجالات الثقافية والفنية وبمشاركة المجلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني حيث أقيمت مجموعة من ورش الحرف التراثية لمبادرة حياة كريمة بمقر مدرسة العونة الابتدائية القبلية ومنها ورش عجينة السيراميك وورشة النحاس بجانب ورشة الخيامية وورشة الشنط بالشرايط وورشة حكي شعبي والعاب شعبية بجانب عروض فقرة ماسكات العرائس لفرقة أجيال.



كما شهدت القرية قافلة اكتشاف المواهب الفنية والأدبية من خلال لجنة ثقافية فنية لفرع ثقافة أسيوط حيث تم استعراض المواهب الفنية للمشاركين من خلال بعض القصائد الشعرية الجديدة ومبدعي الفن التشكيلي بجانب أصحاب المواهب الفنية الغنائية والعزف المنفرد وبعض مواهب التمثيل ووسط التفاف الشباب والأطفال حول معرض "يلا نقرأ" من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وجد الأطفال سعادتهم البالغة في قراءة بعض الكتب بجانب ورشة عمل فنية للأطفال تحت عنوان "لا للمخدرات" قدمها صندوق مكافحة المخدرات والتي تناولت بعض الرسومات للأطفال للتوعية من اخطار المخدرات.



كما تضمنت الفعاليات لقاء حواري حول أهمية التمسك بالعبادات والعقيدة الصحيحة والتي تبعد عن الفكر المتطرف وخاصة للشباب بالاضافة إلى تنظيم لقاء توعوي للشباب حول قضايا الشباب في ادمان المخدرات وأهمية علاج الادمان وكيفية التواصل مع صندوق مكافحة الادمان فضلاً عن لقاء حول مناقشة قضايا الشباب من خلال سيكولوجية الشاب المتعاطي للمخدر.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفريق كورال اطفال قصر ثقافة احمد بهاء الدين حيث قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية التي نالت إعجاب الجمهور كما قدمت فرقة القوصية للانشاد الديني مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية والتي استمتع بها الجمهور.



كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد شهد انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقصر ثقافة ساحل سليم والتي ينظمها فرع ثقافة أسيوط وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة كافة القطاعات بالمحافظة وتشمل جميع قرى المركز وذلك في إطار مشاركة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص على تقديم المنتج الثقافي لجميع فئات المجتمع بمختلف ربوع مصر.