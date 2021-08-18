البورصات العربية.. تراجع مصر ومسقط وأبوظبي والسعودية وارتفاع البحرين وقطر والكويت

بورصة مصر
تراجعت بورصة مصر للجلسة الثانية على التوالي بضغظ من الأسهم القيادية بالقطاع العقاري.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق تراجع 0.27% ليغلق دون مستويات 11 ألف نقطة للجلسة الثانية على التوالي.
وتراجعت أسهم القطاع العقاري وفي مقدمتها بالم هيلز رغم إغلان الشركة عن قفزة في أرباحها بالنصف الأول.
مؤشر مسقط يتخلى عن مستويات 4000 نقطة
أغلق مؤشر مسقط على تراجع وفقد مستويات 4000 نقطة بضغط من قطاع البنوك
مؤشر البحرين يغلق على ارتفاع طفيف
أغلق مؤشر البحرين على ارتفاع طفيف عند مستويات 1638 نقطة
سوق دبي يغلق على ارتفاع بدعم من أسهم المصارف والعقارات
أغلق سوق دبي على ارتفاع ليصل إلى 2860 نقطة
مؤشر سوق أبوظبي يغلق على تراجع
أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع عند مستويات 7697 نقطة وفي أداء الشركات انخفض سهم مجموعة اتصالات بنسبة 2.3% رغم توقيع المجموعة مع صندوق أبو ظبي للتنمية اتفاقية استحواذ على حصة الصندوق في شركة اتصالات للاستثمار في شمال افريقيا والبالغة 8.7%
مؤشر بورصة قطر على أعتاب مستويات 11000 نقطة
بدعم من شراء المؤسسات الأجنبية أغلق مؤشر بورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي مقتربا من حاجز 11000 نقطة ودعم سهم QNB الارتفاعات مستحوذا على السيولة الأكبر
مؤشرات البورصة الكويتية تغلق على تباين
أغلقت مؤشرات البورصة الكويتية على تباين حيث شهد المؤشر العام والأول ارتفاعات
في حين أغلق المؤشر الرئيسي على تراجع عند مستويات 5417 نقطة
السوق السعودي
تراجع السوق السعودي بأكبر وتيرة هبوط يومية منذ مطلع أغسطس الجاري مع تراجع الأسهم القيادية في وقت لازال فيه مؤشر السوق يحوم حول أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق متراجعا بنحو 0.4% حول مستويات 11300 نقطة حول أعلى مستوياته منذ العام 2008.
وتراجعت أسهم الكابلات بعد إعلان الشركة عن قفزة في خسائرها بنحو 15% في الربع الثاني.