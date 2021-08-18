البورصات العربية.. تراجع مصر ومسقط وأبوظبي والسعودية وارتفاع البحرين وقطر والكويت

بورصة مصر

تراجعت بورصة مصر للجلسة الثانية على التوالي بضغظ من الأسهم القيادية بالقطاع العقاري.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق تراجع 0.27% ليغلق دون مستويات 11 ألف نقطة للجلسة الثانية على التوالي.

وتراجعت أسهم القطاع العقاري وفي مقدمتها بالم هيلز رغم إغلان الشركة عن قفزة في أرباحها بالنصف الأول.

مؤشر مسقط يتخلى عن مستويات 4000 نقطة

أغلق مؤشر مسقط على تراجع وفقد مستويات 4000 نقطة بضغط من قطاع البنوك

مؤشر البحرين يغلق على ارتفاع طفيف

أغلق مؤشر البحرين على ارتفاع طفيف عند مستويات 1638 نقطة

سوق دبي يغلق على ارتفاع بدعم من أسهم المصارف والعقارات

أغلق سوق دبي على ارتفاع ليصل إلى 2860 نقطة

مؤشر سوق أبوظبي يغلق على تراجع

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع عند مستويات 7697 نقطة وفي أداء الشركات انخفض سهم مجموعة اتصالات بنسبة 2.3% رغم توقيع المجموعة مع صندوق أبو ظبي للتنمية اتفاقية استحواذ على حصة الصندوق في شركة اتصالات للاستثمار في شمال افريقيا والبالغة 8.7%



مؤشر بورصة قطر على أعتاب مستويات 11000 نقطة

بدعم من شراء المؤسسات الأجنبية أغلق مؤشر بورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي مقتربا من حاجز 11000 نقطة ودعم سهم QNB الارتفاعات مستحوذا على السيولة الأكبر

مؤشرات البورصة الكويتية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات البورصة الكويتية على تباين حيث شهد المؤشر العام والأول ارتفاعات

في حين أغلق المؤشر الرئيسي على تراجع عند مستويات 5417 نقطة

السوق السعودي

تراجع السوق السعودي بأكبر وتيرة هبوط يومية منذ مطلع أغسطس الجاري مع تراجع الأسهم القيادية في وقت لازال فيه مؤشر السوق يحوم حول أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق متراجعا بنحو 0.4% حول مستويات 11300 نقطة حول أعلى مستوياته منذ العام 2008.



وتراجعت أسهم الكابلات بعد إعلان الشركة عن قفزة في خسائرها بنحو 15% في الربع الثاني.