سمية الخشاب تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة .. شاهد

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها بـ صور جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ".

وعلقت سمية الخشاب قائلة: “هل تريد الذهاب في جولة؟ ”.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.

وتقول كلمات الأغنية، «أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك،” وتكمل سمية الخشاب الأغنية قائلة: “يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر».