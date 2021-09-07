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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تطورات أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي.. مايا دياب تثير الجدل بتغيير ملامحها

رضا البحراوي - حسن
رضا البحراوي - حسن شاكوش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

 


في ذكرى وفاة عايدة كامل .. تعرف على أبرز تصريحاتها

يحل اليوم الثلاثاء الموافق ٧ سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة عايدة كامل والتي قدمت العديد من الاعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.

 

كواليس حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية.. شاهد

عبّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بالغناء في المملكة العربية السعودية؛ حيث حقق حفلها الأخير نجاحا كبيرا.

 

بعد صدمة جمهورها من تغيير ملامحها.. مايا دياب تتصدر تويتر

 

أثارت الفنانة مايا دياب، جدلاً واسعاً في الساعات الماضية، بعد ظهورها الأخير بشكل مختلف على “ستوري” حسابهابموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”.

 

في فيديو بث مباشر.. حسن شاكوش يعتذر للعازفين والطبالين

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يقدم اعتذارا لعازفى الايقاع والطبالين بعد حادثة سبهم فى إحدى حفلاته. 

 

بفستان أسود قصير.. إطلالة جذابة لـ سهر الصايغ في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورا جديدة لها من كواليس حكاية "بيت عز" ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

استمروا يا وحوش.. تامر حسني يوجه رسالة لصناع أغنية مش تمثال

وجه الفنان تامر حسني، رسالة، لصناع أغنية “مش تمثال” والتي طرحها مؤخرا عبر القناة الرسمية الخاصة به على “اليوتيوب”.

 

وقال تامر حسني، : "شكرا ليك يا حمزة أنت وقاياتي وأمين على الأغنية دي، شكرا لحبكم في عمل، أغاني بتصدر طاقة إيجابية لشبابنا، استمروا يا وحوش".

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