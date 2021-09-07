رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم

اجتمع اليوم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الاهلي مع أعضاء الجهاز الفني لفريق الكره الاول بقياده خالد جلال المدير الفني قبل إنطلاق المران الأول لفريق البنك الاهلي استعدادا للموسم الكروى الجديد

وحرص اللواء أشرف نصار علي تحفيز الجهاز الفني وطالبهم بضرورة تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل تليق بإسم نادي البنك الاهلي وأكد علي ثقه مجلس إدارة النادي في القدرات الرائعة للجهاز الفني واللاعبين .

وفي نهاية الجلسة تعاهد الجهاز الفني بإظهار الوجه الحقيقي لفريق البنك الأهلي هذا الموسم.



جدير بالذكر أن نادي البنك الاهلي نجح في البقاء بالدورى الممتاز الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 35 نقطة .