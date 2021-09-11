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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. صفات برج العذراء.. علاقة بين نقص فيتامين د والإصابة بكورونا.. وأثار لقاح AstraZeneca Covid

كورونا
كورونا

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي..

دراسة جديدة تكشف حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الحمامات العامة
 

كشف فريق من الباحثين في الجامعة الوطنية الأسترالية عن عدم وجود دليل على انتقال العدوى عبر الهواء للأمراض المعدية مثل COVID-19 في الحمامات العامة.
 

بينما عرضت الدراسات السابقة أن المراحيض العامة تشكل خطرًا محتملاً لانتقال COVID-19 بسبب احتمالية ضعف التهوية والاكتظاظ ودفق المراحيض التي تنقل الفيروس إلى الهواء ، فقد رفضت الجامعة الوطنية الأسترالية الأبحاث السابقة مع "عدم وجود دليل" على الجمهور المراحيض تزيد من المخاطر.

محب للقيادة ولا يعمل ضمن فريق عمل.. صفات برج العذراء
 

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن صفات برج  العذراء يحب أن يكون القائد دائماً، ويفضل حمل المسؤولية لإتمام أي عمل مهما كان التحدي فيه صعباً، وما يميزه دائماً هو حبه للتألق، والإبداع في العمل، وتقديم أفضل ما يمكن أن يكون، إذ أن طموحه يدفعه للبقاء دائماً في القمة، ولأن حس القائد بداخله يسيطر عليه دائماًً.

 

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 11 الى الجمعة 17 سبتمبر 2021
 

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 11 الى الجمعة 17 سبتمبر - ايلول 2021 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى يقدمها خبير الأبراج محمد جيرون .

 

تحذيرًا: بشأن الآثار الجانبية الخطيرة" الجديدة للقاح AstraZeneca Covid

تستمر الآثار الجانبية الجديدة في الظهور حيث تشق اللقاحات طريقها إلى مجموعات سكانية مختلفة
يصدر EMA "تحذيرًا" بشأن الآثار الجانبية "الخطيرة" الجديدة للقاح AstraZeneca Covid
أضافت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) حالة نادرة ولكنها خطيرة إلى معلومات منتجاتها الخاصة بلقاح AstraZeneca Covid. أصدرت الهيئة التنظيمية تحذيرًا بأن "العلاقة السببية" مع اللقاح هي "احتمال معقول".

 

دراسة تكشف العلاقة بين نقص فيتامينات د ومرضى سرطان الثدي

 

ودى السرطان بحياة ما يقدر بنحو 9.6 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2018 ، مما يجعله ثاني أكبر قاتل في العالم. على الرغم من التطورات الطبية ، لا تزال علاجات المرض محدودة وقاسية. ومع ذلك ، فقد أوضحت الدراسات أن النقص في فيتامين واحد يمكن أن يحمل أدلة على تطور المرض.

نشر والمرأة الصحة COVID-19 صفات برج العذراء

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