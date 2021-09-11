أخبار الفن.. تفاصيل مسلسل 60 دقيقة.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك في مهرجان فينيسيا.. والنجوم بصحبة جورج قرداحي بالبرتغال

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية

كشف المؤلف محمد هشام عبية عن سر الأستعانة بالممثل السورى محمود نصر ضمن أحداث المسلسل المصرى 60 دقيقة .

حيث أكد المؤلف محمد هشام عبية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه كان من المقرر ان يقدم الدور ممثل مصرى ، إلا انه اعتذر عن العمل ، وبعدها تم ترشيح الفنان محمود نصر .

تحتفل اليوم الفنانة تهانى راشد بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى مجال الدراما التليفزيونية .

تخرجت تهانى راشد من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الانجليزية، دخلت المجال الفني بعد أن نشرت إحدى المجلات صورة لها ليختارها المخرج محمد كريم في دور صغير في فيلم (دليلة) عام 1956.

أكد المؤلف محمد هشام عبية انه من المقرر ان ينطلق عرض مسلسله الجديد “ 60 دقيقة ”خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip .

وتابع محمد هشام عبية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان فكرة العمل بشكل عام مستوحاه من قصة حقيقة لشخصية ما ، مؤكداًانه حين علم بتفاصيل الحادت التى تعرضت له تلك الشخصية بدأ فى معرفة بعض التفاصيل عنها .

بعد غياب 18 عاما، ظهرت جينيفر لوبيز برفقة حبيبها وخطيبها السابق بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل العرض الخاص لفيلم بطل سلسلة باتمان الشهير The Last Duel.

احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC"، أطلّت كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي ضمن حلقة خاصة من "مَن سيربح المليون" مع الإعلامي جورج قرداحي، جرى تصويرها في مدينة لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء 8 سبتمبر، بمشاركة وحضور أبرز وجوه MBC وإعلامييها على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب وعددٍ من المدعّوين.

فيلم جميلة بوحيرد واحداً من أهم الاعمال التى قدمتها الفنانة ماجدة الصابحى فى مشوارها الفنى ، وقد حقق الفيلم نجاحاُ جماهيرياً كبيراً .

فيلم جميلة بوحيرد من بطولة الفنانة الكبيرة ماجدة والفنان رشدى أباظة ومن إخراج يوسف شاهين ، وقد تم عرضه عام 1958 ، وهو قصة يوسف السباعى و سيناريو وحوار نجيب محفوظ.

يحل اليوم ذكرى ميلاد لاعب كرة القدم الشهير صالح سليم ، والذى يعد أسطورة من أساطير الكورة المصرية والنادى الأهلى .

شهرة صالح سليم جعلته اختيار لدى عدد من المخرجين وقد تمكن بعضهم من أقناعه فى الدخول الى عالم التمثيل ، حيث قدم 3 أعمال سينمائية نستعرضهم فى السطور التالية .