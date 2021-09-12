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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف عن علاج لمرضى الزهايمر لن تتوقعه

الزهايمر
الزهايمر

أشارت دراسة إلى أنه يمكن علاج مرض الزهايمر بالأكسجين الذي يُعطى للمرضى في غرف الإفاقة.

 

درس باحثون وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، 6 من  كبار السن يعانون من ضعف إدراكي خفيف، وهي مرحلة مبكرة من فقدان الذاكرة الذي يعد مؤشرًا مسبقًا على أكثر أشكال الخرف شيوعًا.

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ووجد العلماء أن أعراضهم تحسنت بعد تناول خمس علاجات أكسجين لمدة 90 دقيقة أسبوعيا لمدة ثلاثة أشهر .

وحسب الدراسة، أن العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) - ينطوي على استنشاق المرضى للأكسجين من خلال قناع في غرفة الإفاقة، ويتم استخدامه من قبل الرياضيين لمساعدتهم على التعافي بشكل أسرع.

يعتقد الخبراء أن العلاج يعمل عن طريق تغيير بنية الأوعية في الدماغ ويزيد من تدفق الدم، وتم بالفعل ربط انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ بظهور الخرف.

وأشارت الدراسة، أن الخرف - اسم الأعراض المرتبطة بتدهور الذاكرة المستمر - هو أكبر قاتل ويطور شخص ما هذه الحالة كل ثلاث دقائق.

يستخدم العلاج بالأكسجين عالي الضغط لعلاج مجموعة من الحالات بما في ذلك الأنسجة المصابة أو المصابة ومرض تخفيف الضغط ، والذي يصيب عادة الغواصين في أعماق البحار الذين يخرجون من المياه العميقة بسرعة كبيرة، ووجدت الدراسات أيضًا أنه يمكن أن يساعد الرجال الذين يعانون من العجز الجنسي.

 

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