لعشاق الدفع الرباعي.. 5 سيارات موديل 2021 في الكويت

يضم سوق الكويت للسيارات العديد من الباقات المختلفة لطرازت الدفع الرباعي، التي تلقي شعبية كبيرة داخل بفضل أدائها القوي على الطرق اوعرة، وقتها الجامحة في الصحراء، مما يجعلها الخيار الأفضل لعائلات و محبي المغامرة، التي تأتي بإطلالة عملاقة تمنحها الأفضلية على التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة.

يطرح موقع " صدى البلد " الاخباري، أبرز 5 سيارات مختلفة بنظام الدفع الرباعي داخل سوق الكويت للسيارات لموديلات 2021.

1 ـ شيفروليه ترافيرس

تتوفر شفروليه ترافيرس 2021 بمحرك سعة 3.6 لتر، ويولد قوة 310 حصان و 360 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتوفر السيارة بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، وتعمل بتقنية الدفع الرباعي ، والدفع الأمامي للعجلات.

جاء طراز ترافيرس 2021 من الداخل بتصميم أنيق، مثل عجلة القيادة الجلدية على أزرار التحكم المميزة، ويحيط بها شاشة العدادات الرقمية الجديدة قياس 8 بوصات، حيث يعرض الجانب الأيسر معدل الدوران وقياس درجة حرارة الزيت، وشاشة الترفيه والمعلومات بنظام Infotainment 3، وتميزت السيارة بالمقاعد الجلدية المريحة والمساحة الداخلية الواسعة للركاب.

أسعار شفروليه ترافيرس 2021 في الكويت:

الفئة الأولى LT FWD بسعر10000 دينار.

الفئة الثانية LT FULL OPTION AWDبسعر 12000 دينار.

الفئة الثالثة PREMIUM AWDبسعر12600 دينار.

الفئة الرابعة HIGH COUNTRY AWD بسعر15300 دينار.

2 ـ جي ام سي اكاديا

حصلت سيارة جي ام سي اكاديا 2021 على محرك 6 سلندر، سعة 3.6 لتر، ينتج قوة 310 حصان، و يبلغ العزم الأقصى للدوران 367 نيوتن .متر، ويعمل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات، ويبلغ سرعتها القصوى الي 210 كم/س.

دعمت سيارة جي ام سي اكاديا موديل 2021 بحزمة من التجهيزات القياسية، منها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، نظام صوتي بستة مكبرات صوت، و مرايات جانبية ذات شرائط LED ضوئية، و عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية، و كاميرا الرؤية الخلفية ، أجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية ، تنبيه حركة المرور الخلفية، مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه تغيير المسار.

أسعار جي ام سي اكاديا 2021 في الكويت:

الفئة الأولى SLE2 FWDبسعر10500 دينار.

الفئة الثانية AT4 AWD بسعر11400 دينار.

الفئة الثالثة DENALI بسعر 14500 دينار.

3 ـ دودج دورانجو

زودت سيارة دودج دورانجو موديل 2021 بثلاث نسخ من المحركات، الأول 6 سلندر، سعة 3.6 لتر، يمكنه توليد قوة 290 حصان، و عزم اقصى للدوران 366 نيوتن. متر، أما المحرك الثاني 8 سلندر، يولد قوة 360 حصان، و 520 نيوتن. متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، وتأتي بمنظومة الدفع الكلي للعجلات، و تصل سرعتها القصوى إلى 215 كم/ساعة.

و يأتي المحرك الاخر بسعة 6400 سي سي، ويصل سرعته القصوى الي 250 كيلومتر في الساعة، مع قوة قدرها 475 حصان، و 637 نيوتن. متر من عزم الدوران، ويعملان كلاهما بمنظومة الدفع الرباعي.

أسعار دودج دورانجو موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى SXT PLUS RWD بسعر 10000 دينار.

الفئة الثانية GTRWD بسعر 12500 دينار.

الفئة الثالثة R/T AWD بسعر 16500 دينار.

الفئة الرابعة SRT بسعر 21500 دينار.

4 ـ فورد اكسبيدشن

تأتي السيارة فورد اكسبيدشن موديل 2021 بمحرك تيربو، سعة 3.5 لتر، يولد قوة 375 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك عشر سرعات، تعملبنظام الدفع الرباعي، كما تتسارع السيارة من 0 الي 100 كم في خلال 11 ثانية.

تتميز سيارة فورد بمقصورة حديثة وعصرية تضم الكثير من المواد المتميزة مع تنجيد الجلود والتقليم من الألومنيوم وقطع الخشب والكثير من الأسطح الملفوفة بالجلدتشمل الميزات القياسية الإضافية، وتأتي براديو ستالايت والتعرف على الصوت، وأربعة منافذ USB ونقطة اتصال Wi-Fi ، ونظام الملاحة ، ونظام الترفيه في المقاعد الخلفية، وراديو HD ، ونظام صوت Bang & Olufsen يضم 12 مكبر صوت.

أسعار فورد اكسبيدشن 2021 في الكويت:

الفئة الأولى ECOBOOST XL بسعر10000 دينار.

الفئة الثانية ECOBOOST XL بسعر11000 دينار.

الفئة الثالثة ECOBOOST XLT بسعر12000 دينار.

الفئة الرابعة ECOBOOST LTD بسعر 17200 دينار.

5 ـ تويوتا برادو

حصلت السيارة تويوتا برادو موديل 2021 على خيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، بسعة 2700 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 164 حصان، و 246 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر، معتمدة على منظومة الدفع الكلي للعجلات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

أما المحرك الاخر مكون من 6 أسطوانات ، بسعة 4000 سي سي، ينتج قوة 270 حصان لعزم الأقصى 381 نيوتن . متر، و ناقل الحركة 6 سرعات اتوماتيكية مع خاصية التحكم اليدوي، ودفع رباعي مستمر، مع تقنية الدفع الكلي أيضا، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 11.7 ثانية.

تتميز سيارة تويوتا بتصميمها الخارجى الانيق، أبرزها أنوار أمامية هالوجينية بتحكم يدوي في مستوى ارتفاع الإضاءة، شبك أمامي أسود، ومرايا جانبية سوداء مع إشارات انعطاف، وطي كهربائي للمرايات الخارجية، ومقابض أبواب سوداء، عتبة جانبية، وجناح خلفي، بالإضافة إلى عجلات حديد قياس 17 بوصة.

أسعار تويوتا برادو موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى DOOR GXR بسعر9900 ينار.

الفئة الثانية EXRبسعر10300 دينار.

الفئة الثالثة GXRبسعر12000 دينار.

الفئة الرابعة GXRبسعر13000 دينار.

الفئة الخامسة VXL بسعر 15905 دينار.