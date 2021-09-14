فينجادا: كورونا تسببت في ضغط المباريات.. والدوري المصري الأفضل إفريقيا

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن كورونا أثرت بشكل كبير على الدورى المصري ومعظم الدوريات فى العالم، مشددا على أن الوباء سبب استمرار الدوري الممتاز لفترة طويلة.

وقال فينجادا فى حواره لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN": "فى شهر أكتوبر سوف ينطلق الدورى المصري، وهناك العديد من المنافسات فى الفترة المقبلة منها كأس العرب فى ديسمبر المقبل، وبطولة كأس الأمم الأفريقية فى يناير من العام القادم إلى جانب دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية ولكن الدورى محدد من البداية".

وأضاف: "كنت متواجد يوم السبت الماضى فى اتحاد الكرة لوضع اقتراحات لجدول الدورى الممتاز والأمر ليس سهلا على الاطلاق، وكل الفرق يجب أن تكون على متساوية فى أداء المباريات، ولكن الاتحاد المصرى يعمل بجهد كبير".



أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الدورى المصرى من أفضل الدوريات فى أفريقيا.

وقال فينجادا : "بكل تأكيد أن الدورى المصري الأقوى فى أفريقيا بسبب فوز الأهلى بالبطولة الأفريقية وهى الأصعب فى القارة لذلك أرى ذلك بكل تأكيد، وبعض المباريات فى الدورى أفضل من مثليتها فى البرتغال".

وأضاف: "هناك العديد من الأندية القوية فى الدورى المصرى ولدينا دورى قوى للغاية، والأهلى والزمالك يستيطعوا اللعب فى الدورى البرتغالى مع بنفيكا ولشبونة".