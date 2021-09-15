نشرة المرأة والصحة| السبب الحقيقي في زيادة الوزن.. الفرق بين نزلة البرد والحساسية وكورونا.. معلومات جديدة عن المناعة الهجينة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

ما هي المناعة الهجينة ؟ .. دراسة توضح معلومات جديدة عن كورونا



أثرت عدوى فيروس كورونا على الصحة سواء الجسدية أو النفسية، وقد تستمر أعراض ومضاعفات ما بعد فيروس كورونا COVID في تعطيل حياتك ولكن بمجرد أن تتعافى، يقترح الخبراء أنك محمي جيدًا ضد الفيروس ولديك مستوى معين من المناعة الطبيعية ضده.

4 نصائح تساهم في علاج النقرس نهائيا



يعتمد علاج النقرس نهائيا على الابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من أعراض هذا المرض، ويعرق مرض النقرس بـ “داء الملوك”، وهو شكلا مؤلما من التهاب المفاصل يحدث عندما يتراكم الكثير من حمض اليوريك.

منها عملية الشد.. أنواع جراحة تجميل عظام الوجه



قال الدكتور هيثم النجار استشاري جراحات التجميل وتجميل الوجه والفكين، إن الكثيرين يسعون إلى جراحة تجميل عظام الوجه حول العالم، وذلك للحصول على وجه جميل.

أضرار الاستحمام اليومي للشعر الدهني والجاف



تعتمد اضرار الاستحمام اليومي للشعر على عدة عوامل، مثل: كمية الزيوت التي يفرزها الشعر لكل إنسان، ووفقًا لدراسة للأكاديمية الأمريكية للأمراض هناك بعض الأشخاص من ذوي الشعر الدهني يقومون بغسل شعرهم يوميًا.

دراسة: البوتوكس يحمي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا بخلاف محاربة التجاعيد



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تأثير البوتكس في الوقاية من فيروس كورونا من قبل باحثون فرنسيون من مستشفى جامعة مونبلييه، ان البوتكس الذي يستخدم في القضاء على التجاعيد في منتصف العمر ، يمكن أن يستخدم في الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا Covid .

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة



البشرة الجافة من أكثر أنواع البشرات التي تحتاج إلى عناية شديدة، وترطيب بإستمرار، مع البحث دائماً عن مكونات طبيعية ورخيصة الثمن لوضعها كوصفات للعناية بالبشرة الجافة.

التدخين يدمر الصحة .. 6 نصائح للإقلاع عنه نهائيًا



حذرت وزارة الصحة والسكان، المدخنين من تدخين السجائر الالكترونية باعتبارها بديل صحي للسجائر، مؤكدة أن لها نفس أضرار السجائر العادية بسبب وجود نيكوتين بها وغيره من المواد السامة التي تضر المدخنين ومخالطيهم.

علامات تدل على تسبب مرتبتك فى آلام الظهر



آلام الظهر مشكلة شائعة وترجع لأكثر من سبب، منها من الجلوس لساعات طويلة، والوضعية السيئة، واستخدام الهاتف وحتى المرتبة التي تنام عليها، يمكن لأي شيء أن يؤدي إلى آلام الظهر.

دراسة :الإجهاد يعرضك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر التعرض لـ الإجهاد من قبل باحثون في جامعة كيوتو اليابانية، أن الأشخاص الذين يعانون من ضغوط و إجهاد لفترة طويلة هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب.

هل تريد تسريع شفائك من الالتهاب الفيروسي الحاد؟ خبير روسي يجيب



تم اكتشاف العديد من العلاجات واللقاحات لعدوى فيروس كورونا وما تسببه من الالتهاب الفيروسي الحاد، حيث أعلن الطبيب الروسي أليكسي خوخريف، أن الخبراء لم يبتكروا أدوية لعلاج العديد من الالتهاب الفيروسي الحاد؛ ولكن يمكن تسريع الشفاء منها. فكيف يمكن ذلك؟.

تعرف على السبب الحقيقي في زيادة الوزن

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أسباب زيادة الوزن من قبل باحثون من جامعة اوكسفورد، ان الإفراط في تناول الطعام لا يعتبر السبب الأول في زيادة الوزن، إلا أن السبب يرجع إلى “وباء البدانة” وكيفية تعامل الجسم مع الكربوهيدرات المعالجة، ما يدفع الهرمونات إلى التسبب في فوضى أيضية على نطاق واسع.

كيف تفرق بين نزلة البرد والحساسية الموسمية وكورون ا؟

بالرغم من ظهور متحورات فيروس كورونا كـ متحور دلتا وألفا، فإنه لا تزال الأعراض المتشابهة بين فيروس كورونا ونزلات البرد والحساسية الموسمية، الأمر الذي يجعل البعض يصاب بالحيرة والقلق مع إصابتهم بأعراض البرد وسؤالهم هل هذه الأعراض هي أعراض برد ام أعراض فيروس كورونا، وفي هذا التقرير سوف نقوم بتوضيح هذا الأمر بشكل أكبر.