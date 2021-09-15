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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل يقيل برشلونة مدربه ؟ .. تفاصيل ليلة حزينة في الـ كامب نو

برشلونة يخسر 3/0
برشلونة يخسر 3/0 من بايرن ميونخ

لم تغفوا بالأمس عيون عشاق نادي برشلونة الإسباني بعد خسارة مذلة للفريق على ملعب كامب نو أمام نادي بايرن ميونخ في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة مقابل لاشيء.

برشلونة أضعف من ضعيف 

اسطورة برشلونة التي خلها جيل 2006 بسداسية تاريخية لم تتكرر بعد في تاريخ النادي، تحطمت على يد جيل جديد لم يستطع الدفاع عن ألوان الفريق.

برشلونة الذي خسر بنتيجة 8/ 2 أمام بايرن ميونخ العام قبل الماضي، عاد اليوم ليخسر بثلاثية في لقاء هزيل لم يرق للمنافسة.

لاعبو برشلونة ظهروا بمستوىضعيف ولم تحملهم اقدامهم على مدى 90 دقيقة حيث لم تسجل الاحصائيات تسديدة واحدة لبرشلونة على مرمى مانويل نوير.

الخسارة بالثلاثة كانت رحيمة على أبناء كتالونيا، ولولا ظروف الموسم وبدايته كان بايرن ميونخ سيزيد الغلة التهديفية للضعف.

ميركاتو سيئ 

على الرغم من تفريط نادي برشلونة في أسطورته التاريخية ليونيل ميسي لصالح باريس سان جيرمان في انتقال حر وبدون أي مكاسب مادية للنادي، لم يستطع برشلونة تدعيم صفوفه بلاعبين صف اول ولم تشفع صفقاته في تدعيم الفريق.

فشل برشلونة في تلبية الاحتياجات المادية للحصول على فينالدوم من ليفربول، كما لم يتمكن من الإبقاء على أنطوان جريزمان، الذي رحل إلى اتليتكو مدريد.

وتمكن برشلونة من التعاقد مع ممفيس ديباي وأجويرو، في صفقات ضعيفة نظرًا لكبر سن اللاعبين.

اجتماعات طارئة 

في تطور طارئ لخسارة الامس بثلاثية امام بايرن ميونخ، لم يغادر، لابورتا رئيس نادي برشلونة ونائبه رافائيل يوستي ومدير كرة القدم ماتيو أليماني. 

الثلاثي البرشلوني ظل مجتمعًا لاكثر من 5 ساعات بعد المباراة بحسب ما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو التي قالت إن الاجتماع الثلاثي ظل منعقدًا حيث لم يغادر أي منهم ملعب كامب نو قبل الفجر.

كما أكدت الصحيفة ان كابتن الفريق جيرارد بيكيه ظل في كامب نو بعد ولم يغادر حتى بعد منتصف الليل، في إشارة الى مشاركته اجتماعات الإدارة.

هل تتم إقالة كومان ؟

ما نقلته الصحافو الإسباني تمحور حول الحديث في الاجتماع عن خطط إنعاش الفريق وإخراجه من كبوته والحديث عن أسباب الخسارة وكيفية التعافي منها في اقرب وقت ممكن.

ولم تشير الصحافة أو الانباء إلى الحديث عن إقالة كومان في الوقت الحالي، بينما توقع الكثيرون ان يصدر قرارًا قريبا بشأنه حال وجدت الإدارة بديلًا مناسبًا.

 

 

 

  

برشلونة بايرن ميونخ دوري ابطال أوروبا ميسي خوان ​لابورتا

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