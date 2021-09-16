تحميك من الأمراض.. اعرف فوائد وأضرار القهوة وتأثيرها على الصحة

فوائد القهوة

أضرار القهوة

تأثير القهوة على الصحة

يعد شرب القهوة قاعدة أساسية لكثير من الناس، إلا أنها سلاح ذو حدين، فقد تمنح الجسم قدرا كبيرا من الفوائد الصحية، ولكنها في نفس الوقت يمكن أن تتسبب له فى أضرار عديدة، إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

ووفقا لما جاء في موقع “ warriorcoffee” نعرض لكم أهم فوائد وأضرار القهوة.

1- فوائد القهوة

القهوة تحسن الأداء البدني

تناول كوبًا من القهوة السوداء قبل حوالي ساعة من التمرين، ويمكن أن يتحسن أدائك بنسبة 11-12٪. يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين في الدم، وهو هرمون "القتال أو الهروب" في جسمك والذي يساعدك على الاستعداد لمجهود بدني.

إنقاص الوزن

تحتوي القهوة على المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد جسم الإنسان على استخدام الأنسولين ، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة.

حرق الدهون

يساعد الكافيين الخلايا الدهنية على تكسير دهون الجسم واستخدامها كوقود للتدريب.

التركيز والبقاء في حالة تأهب

يساعدك تناول الكافيين المعتدل ، 1-6 أكواب في اليوم ، على التركيز وتحسين اليقظة العقلية.

القهوة تقلل خطر الموت

أظهرت الدراسات أن خطر الموت المبكر لدى شاربي القهوة أقل بنسبة 25٪ من أولئك الذين لا يشربون القهوة.

تقلل خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت إحدى الدراسات أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال بنسبة 20٪ ، وسرطان بطانة الرحم لدى النساء بنسبة 25٪. شرب الأشخاص في مجموعة الاختبار أربعة فناجين من القهوة يوميًا. قد يمنع الكافيين أيضًا تطور سرطان الخلايا القاعدية ، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد

تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يرتبط الاستهلاك المعقول للقهوة (2-4 أكواب في اليوم) بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تقلل الإصابة بمرض باركنسون

أظهرت الدراسات أن شرب القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 25٪. هناك دليل على أن القهوة تسبب نشاطًا في الجزء المصاب من الدماغ بمرض باركنسون.

القهوة تحمي جسمك

تحتوي القهوة على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعمل كمحاربين صغار يقاتلون ويحميون الجسم من الجذور الحرة.

تقلل الإصابة بمرض السكري النوع 2

يقلل الكافيين من حساسية الأنسولين لديك ويضعف من تحمل الجلوكوز ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

القهوة تحمي عقلك

تقلل مستويات الكافيين المرتفعة في الدم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف .

القهوة تحسن الحالة النفسية

القهوة تنير مزاجك وتساعد على محاربة الاكتئاب وتقلل من مخاطر الانتحار حيث يحفز الكافيين الجهاز العصبي المركزي ويعزز إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين ، مما يرفع من مزاجك. فنجانين من القهوة يوميًا يمنعان خطر الانتحار بنسبة 50٪.



2- أضرار القهوة

القهوة الرديئة سامة

يمكن أن تحتوي القهوة ذات الجودة الرديئة على الكثير من الشوائب، والتي يمكن أن تسبب المرض أو الصداع أو الشعور العام السيئ، ويمكن أن يحدث هذا إذا كانت قهوتك مصنوعة من حبوب ممزقة أو تالفة حتى حبة واحدة تالفة يمكن أن تجعل فنجانك سامًا لذا لابد من شراء قهوة مميزة عالية الجودة.

يمكن القهوة أن تقتلك

إذا كنت تشرب 80-100 كوب (23 لترًا) في جلسة قصيرة، وهذه الجرعة قاتلة وستكون في 10-13 جرامًا من الكافيين داخل جسمك وقبل أن تصل إلى هذه النقطة، سوف تتقيأ معظمها لأن 23 لترًا من أي سائل كثير حتى شرب 23 لترًا من الماء يمكن أن يقتلك.

القهوة يمكن أن تسبب الأرق

مرة أخرى ، إنه الكافيين الذي يعمل هنا. الحد الأقصى الموصى به من الكافيين هو 400 ملليجرام ، تقريبًا الكمية التي ستحصل عليها من 4 أكواب من القهوة. إذا كنت حساسًا للكافيين ، فاحرص على تناول القهوة، وربما تكون على دراية بالفعل بكمية ونوع بدلات القهوة أو التي لا تناسبك،و كمية الكافيين الآمنة للاستهلاك البشري مكتوبة بالفعل في حمضنا النووي .

أضراره على الحامل

كانت الدراسات حول تأثير القهوة على الجنين مثيرة للجدل، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: إذا كنت المرأة تشرب القهوة أثناء الحمل، فإن الكافيين سيصل إلى الجنين، وطفلك شديد الحساسية للكافيين، لذا إذا كنت تشرب القهوة بكثافة ولا تستطيع التوقف عن شربها أثناء الحمل، فعليك على الأقل تقليل تناول القهوة إلى فنجان واحد في اليوم.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

تحتوي حبوب البن على كافستول وكهويل وهما مكونان يبدو أنهما يرفعان مستويات الكوليسترول الضار، وترشيح مصائد القهوة معظم LDL ، ولكن يوجد كافستول وكهويل في الإسبريسو والقهوة التركية والضغط الفرنسي والطراز الاسكندنافي "القهوة المطبوخة" ولا يزال تناول الكوليسترول الضار من فنجان الإسبريسو صغيرًا جدًا ، بحيث لا يتعرض الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية من الكوليسترول للخطر

تزيد التبول اللاإرادي للأطفال

أفاد أحد الاستطلاعات بأن استهلاك الكافيين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-7 سنوات قد يزيد من سلس البول ويعرف أيضًا باسم التبول اللاإرادي.



3- تأثير القهوة على الجسم

الكافيين ، العنصر النشط الرئيسي في القهوة ، له سمعة جيدة لكونه معزز للطاقة، لكن الكافيين هو أيضًا دواء، ما يعني أنه يمكن أن يؤثر على كل واحد منا بشكل مختلف، اعتمادًا على عادات استهلاكنا وجيناتنا.

التناقض في الكافيين هو أنه على المدى القصير ، يساعد في الانتباه واليقظة، قال مارك شتاين، الأستاذ في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة واشنطن، الذي درس تأثير الكافيين على الأشخاص الذين يعانون من نقص الانتباه/ فرط النشاط ، إنه يساعد في بعض المهام المعرفية، ويساعد في مستويات الطاقة. اضطراب. "لكن التأثير التراكمي - أو التأثير طويل المدى - له تأثير معاكس".

ينتج جزء من التأثيرات المتناقضة للكافيين من تأثيره على ما يشير إليه الباحثون باسم "ضغط النوم"، الذي يغذي كيف نشعر بالنعاس مع اقتراب اليوم. منذ اللحظة التي نستيقظ فيها ، تمتلك أجسامنا ساعة بيولوجية تدفعنا إلى العودة إلى النوم في وقت لاحق من اليوم.