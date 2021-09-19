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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان حسام داغر يكشف كواليس تدشينه ورشة إعداد الممثلين

الفنان حسام داغر
الفنان حسام داغر

قال الفنان حسام داغر، إن دراستي الجامعية كانت دراسة الطب البشري وقمت بعمل رسالة ماجيستير، ولكن في خلال هذه الفترة كنت أمارس التمثيل بشكل طبيعي ولم توقفني دراستي عن حبي للتمثيل، متابعًا: «قمت بالتحاق بمركز الإبداع الفني، ومن ثم سافرت إلى أمريكا ومن هنا كانت انطلاقتي».

وأضاف حسام داغر خلال حواره على قناة «تن»، أنه قام بتدريس منهج التمثيل الذي قام بدراسته في أمريكا هنا في القاهرة لمدة 10 سنين في ورشة التمثيل ولدي مايقرب من 42 دفعة من الشباب الموهوب وعندما أراهم أشعر كأنني حققت جزء من رسالتي.

وأوضح حسام داغر، أنه قام بتأليف كتاب استوديو الممثلين وهو تتضمن مناهج التمثيل بشكل عام وهو كتاب يحتوي على الكثير من المعلومات لمن يريد أن يتعلم أصول التمثيل، متابعًا: «أنني ألفت هذا الكتاب حتى تكون المادة العلمية منتشرة على مستوى العالم العربي ليس في مصر فقط».

الطب البشري الفنان حسام داغر مركز الابداع الفني اخبار توك شو توك شو

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