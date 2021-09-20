الفرقة القومية تتغنى بأعمال الموجي والأطرش وبليغ في الأوبرا

باقة مختارة من الأعمال الغنائية التى أبدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقي خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء الخميس المقبل علي المسرح الكبير.

تشم الباقة: خايف مرة أحب-طاير يا هوا -العيون السود - ليالينا ل بليغ حمدي ، مستحيل- يا قلبي خبي ل محمد الموجي ، إياك من حبي ل فريد الأطرش ، مرسال الهوي ل محمد عبد الوهاب ، إن شالله ما اعدمك - ثلاث سلامات ل محمود الشريف ،الحلوة ل كمال الطويل، يا حلو ناديني ل أحمد صدقي، لا انت حبيبي ل الأخوين رحباني ، صباح ومسا ل زياد الرحباني ، هو الطريق ل عمار الشريعي ، حلي ضفايرك ل هاني شنودة ، أخاف عليه وأخاف منه ل رياض السنباطي . اداء هند النحاس ، أميرة سعيد ، مي حسن ، إبراهيم رمضان ، أحمد سعيد وأشرف وليد .





يشار إلى أن الفرقة القومية للموسيقي العربية تأسست عام 1989م بهدف جمع التراث الغنائي العربي وإعادة إحيائه وتقديمه بأسلوب متطور .

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