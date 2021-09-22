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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | 6 نصائح للقيادة الآمنة في الفصل المتقلب.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للتخلي عن السيارة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى الآتى:

 

تعرف على اليوم العالمى لـ"الأيام الخالية من السيارات"

يحتفل اليوم 22 سبتمبر العالم اجمع باليوم العالمى لـ " اليوم الخالي من السيارات" ، مثل كل عام لتذكير الجميع بما حدث خلال أزمة النفط العالمية التي حدثت عام 1973 .

 

سائق الراليات كين بلوك في شراكة مع أودي لتطوير السيارات الكهربائية

 

أعلن سائق الراليات الأمريكي، كين بلوك، توقيعه عقدًا مع شركة أودي للمساعدة في تطوير السيارات الكهربائية.

 

سوق المستعمل.. سعر هيونداي ix35 موديل 2016

 

تحظى علامة هيونداي الكورية الجنوبية بمكانة كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، بفضل تنوع سياراتها لتناسب جميع فئات المستهلكين، ومن أبرزها وأشهرها الأيقونة " ix35 " التي لاقت نجاحاً كبير في الشارع المصري، خاصةً في سوق المستعمل حيث السعر الأقل قياساً بسعر “الزيرو”.

 

أكيورا تستجيب لطلبات عملائها في طراز RDX لعام 2022

 

استجابت أكيورا لطلبات عملائها وقامت بتغييرات وتحسينات لطراز RDX لعام 2022.

 

سوق المستعمل.. بـ 100 ألف جنيه لعشاق السيارات الأوتوماتيك

 

يتابع الآلاف من محبي السيارات سوق المستعمل باستمرار ما يوفره من طرازات مختلفة بسعر أقل مقارنة بالـ “زيرو"، خاصة اذا كانت سيارة ذات ناقل حركة أوتواتيكي، بسعر معقول  مثل سيارة الصانع الياباني المخضرم نيسان صني  موديل 2006.

 

سيارة بنتلي إنتاج 1964 لعجوز في عيد ميلاده المائة

 

تلقى عجوز سيارة بنتلي إنتاج 1964 كان يعمل عليها في شبابه كسائق، هدية من ابنه في عيد ميلاده الـ100.

 

تجعل السيارة خارقة.. جنرال موتورز تتخلى عن أقوى محركاتها

 

تخلت جنرال موتورز عن محركها الأكثر شهرة وقوة LT5 الـsupercharged المكون من 8 أسطوانات بسعة 6.2 لتر وقوة  755 حصان.

 

تسلا في المقدمة.. أكثر السيارات الكهربائية كفاءة وفقا لوكالة حماية البيئة

 

بدأت السيارات الكهربائية تجتذب قطاع أكبر من العملاء ومبيعاتها تضاعفت خلال عام واحد فقط، خاصة وأنها صديقة للبيئة وتلتزم بالحد الأدنى من الانبعاثات الكربونية.

 

مرسيدس تعلن أسعار وفئات طراز EQS

 

أعلنت مرسيدس بنز عن أسعار طراز الـ EQS التي ستبدأ من 102,310 دولار.

 

بدء موسم الخريف.. إليك 6 نصائح للقيادة الآمنة في الفصل المتقلب

 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موسم الخريف لعام 2021يبدأ فلكيًا اليوم الأربعاء الموافق 22 من سبتمبر ويستمر على مدار الأشهر الثلاث التالية.

 

بلا عجلة قيادة.. تسلا تستعد لمنافسة فولكس فاجن بموديل 2  المدمجة.. فيديو

 

تستعد تسلا  موتورز لإطلاق أسطول جديد من سياراتها الكهربائية ومن ضمن الأسلحة التنافسية الجديدة في ترسانتها الممتلئة عن آخرها بأحدث الموديلات المزودة بالتقنيات الحديثة، طراز تسلا موديل 2 المدمجة صغيرة الحجم.

 

بالدراجة أفضل.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للتخلي عن السيارة

 

في 22 سبتمبر من كل عام، تحتفل عدد من المدن حول العالم باليوم العالمي للتخلي عن السيارة، وفيه يتم تشجيع السائقين على التخلي عن سياراتهم ليوم واحد فقط واستخدام بدائل.

 

 

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