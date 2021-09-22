أخبار السيارات | 6 نصائح للقيادة الآمنة في الفصل المتقلب.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للتخلي عن السيارة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى الآتى:

يحتفل اليوم 22 سبتمبر العالم اجمع باليوم العالمى لـ " اليوم الخالي من السيارات" ، مثل كل عام لتذكير الجميع بما حدث خلال أزمة النفط العالمية التي حدثت عام 1973 .

أعلن سائق الراليات الأمريكي، كين بلوك، توقيعه عقدًا مع شركة أودي للمساعدة في تطوير السيارات الكهربائية.

تحظى علامة هيونداي الكورية الجنوبية بمكانة كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، بفضل تنوع سياراتها لتناسب جميع فئات المستهلكين، ومن أبرزها وأشهرها الأيقونة " ix35 " التي لاقت نجاحاً كبير في الشارع المصري، خاصةً في سوق المستعمل حيث السعر الأقل قياساً بسعر “الزيرو”.

استجابت أكيورا لطلبات عملائها وقامت بتغييرات وتحسينات لطراز RDX لعام 2022.

يتابع الآلاف من محبي السيارات سوق المستعمل باستمرار ما يوفره من طرازات مختلفة بسعر أقل مقارنة بالـ “زيرو"، خاصة اذا كانت سيارة ذات ناقل حركة أوتواتيكي، بسعر معقول مثل سيارة الصانع الياباني المخضرم نيسان صني موديل 2006.

تلقى عجوز سيارة بنتلي إنتاج 1964 كان يعمل عليها في شبابه كسائق، هدية من ابنه في عيد ميلاده الـ100.

تخلت جنرال موتورز عن محركها الأكثر شهرة وقوة LT5 الـsupercharged المكون من 8 أسطوانات بسعة 6.2 لتر وقوة 755 حصان.

بدأت السيارات الكهربائية تجتذب قطاع أكبر من العملاء ومبيعاتها تضاعفت خلال عام واحد فقط، خاصة وأنها صديقة للبيئة وتلتزم بالحد الأدنى من الانبعاثات الكربونية.

مرسيدس تعلن أسعار وفئات طراز EQS

أعلنت مرسيدس بنز عن أسعار طراز الـ EQS التي ستبدأ من 102,310 دولار.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موسم الخريف لعام 2021يبدأ فلكيًا اليوم الأربعاء الموافق 22 من سبتمبر ويستمر على مدار الأشهر الثلاث التالية.

تستعد تسلا موتورز لإطلاق أسطول جديد من سياراتها الكهربائية ومن ضمن الأسلحة التنافسية الجديدة في ترسانتها الممتلئة عن آخرها بأحدث الموديلات المزودة بالتقنيات الحديثة، طراز تسلا موديل 2 المدمجة صغيرة الحجم.

في 22 سبتمبر من كل عام، تحتفل عدد من المدن حول العالم باليوم العالمي للتخلي عن السيارة، وفيه يتم تشجيع السائقين على التخلي عن سياراتهم ليوم واحد فقط واستخدام بدائل.