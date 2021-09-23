موجز السوشيال ميديا.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بكورونا وتأثر الرئة.. وهاشتاج اليوم الوطني السعودي يتصدر تويتر

يرصد “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
يارب أحسن خاتمتي.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بكورونا وتأثر الرئة
يسرا لـ ماجدة الرومي بعد حالة الإغماء: الله لا يحرمنا من صوتك
هاشتاج اليوم الوطني السعودي يتصدر تويتر
السبت القادم.. مي كساب تروج لـ "عقبال عوضك" ضمن حكايات زي القمر
كل عام ودارنا بخير.. حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني السعودي
محمد حلاوة يحتفل بعيد ميلاد زوجته ريهام حجاج.. والأخيرة ترد: بحبك
بقميص أبيض ونظارة أنيقة.. أحدث ظهور لـ ماجد المصري عبر إنستجرام.. شاهد