عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه هذه الأعراض تشير لإصابتك بأمراض القلب.. وعادات يومية تنشط عضلته ..ومشروبات توقفي عن تناولها تضر به

خطر الإصابة بالقلب
خطر الإصابة بالقلب

انتبه هذه الأعراض تشير لإصابتك بأمراض القلب

عادات يومية تنشط عضلة القلب

مشروبات توقفى عن تناولها تضر بعضلة القلب 

 

يصاب شخص ما بنوبة قلبية كل 43 ثانية ويموت 610 آلاف شخص بسبب أمراض القلب كل عام ويعد السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء الإصابة بالنوبات القلبية إليك أبرز أعراض النوبات القلبية  و عادات صحية إلى يجب إضافتها إلى روتينك اليومي. وعادات عليك التوقف عنها قد تضعف عضلة القلب

ما أعراض مرض القلب؟

وفقا لموقع هيلث في بعض الأحيان ، قد تكون أمراض القلب "صامتة" ولا يتم تشخيصها حتى يشعر الشخص بعلامات أو أعراض النوبة القلبية أو قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، عندما تحدث هذه الأحداث ، قد تشمل الأعراض .

1-النوبة القلبية : ألم الصدر أو عدم الراحة ، آلام أعلى الظهر أو الرقبة ، عسر الهضم ، حرقة المعدة ، الغثيان أو القيء ، التعب الشديد ، عدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم ، والدوخة ، وضيق التنفس.

2-عدم انتظام ضربات القلب: إحساس برفرفة في الصدر (خفقان).

3- قصور القلب : ضيق في التنفس أو إرهاق أو تورم في القدمين أو الكاحلين أو الساقين أو البطن أو أوردة العنق.

عادات يومية تنشط عضلة القلب

إليك عادات يومية تنشط عضلة القلب وتساعد على الحفاظ على صحة القلب فوفقا لمركز السيطرة على الأمراض

1. تناولي الطعام بشكل أفضل

وفقا لموقع healthgrades حاول تقليل الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول والصوديوم والسكر. سيؤدي التحول إلى نظام غذائي صحي للقلب إلى إبقاء الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم تحت السيطرة 

2. ممارسة الرياضة 

ربما تكون قد سمعت أنه يجب أن تحصل على 30 دقيقة من التمارين معتدلة الشدة على الأقل 5 أيام في الأسبوع. 

3. الابتعاد عن التدخين

إمن الضروري تجنب التدخين بأي شكل أو شكل أو شكل. يدمر التدخين القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يرفع ضغط الدم. 

4.  اعتني بأسنانك

 بعض الدراسات تشير إلى أن أمراض اللثة المزمنة قد تزيد من سمك الأوعية الدموية في رقبتك وتعرضك لخطر الإصابة  بأمراض القلب  ، فإن نظافة الأسنان اليومية مفيدة دائمًا لصحتك العامة والوقاية من الأمراض.

6. تناولي المزيد من الشاي

 شاربو الشاي غالبًا ما يتمتعون بأسلوب حياة أكثر صحة ويتحول إلى عادات صحية ، والاسترخاء مع صديق أو المشي يحافظ على صحة القلب. 

7. تناولي الأسبرين إذا كنتِ في خطر

 توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية

8. خففي التوتر

للحفاظ على صحة قلبك عليك تخفيف التوتر. يمكن أن يسبب الإجهاد ارتفاع ضغط الدم   لذا ، حافظ على مستوى توترك منخفضًا عن طريق منحك نفسك وقتا للاسترخاء  .

 

مشروبات توقفي عن تناولها 

على الجانب الآخر إليك وفقا لموقع webmd مشروبات عديدة يجب التوقف عن تناولها فقد تسبب العديد من المشاكل الصحية للقلب؛ إضافة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، والدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول وتعد أبرز تلك المشروبات المحلاة بالسكر خاصة الصودا ومشروبات الطاقة. 

المشروبات المحلاة بالسكر
 

وفقا لموقع webmd ثبت جيدًا أن المشروبات المحلاة بالسكر تزيد من عوامل الخطر لأمراض القلب ، بما في ذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم ، والدهون الثلاثية .

تشير الدراسات البشرية الحديثة إلى وجود ارتباط قوي بين تناول السكر وخطر الإصابة بأمراض القلب.

مشروبات الطاقة 


تحظى مشروبات الطاقة بشعبية بين الأشخاص الذين يريدون تعزيز الطاقة ، بما في ذلك الأطفال والرياضيين. لكن هذه المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين والسكر والأعشاب ومكونات أخرى قد تضر أكثر مما تنفع.

وجدت دراسة حديثة من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن أن تناول مشروب طاقة واحد فقط كان له تأثير سيئ على تدفق الدم عبر الشرايين ، مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في القلب. 

أظهرت الأبحاث من عام 2017 أنها يمكن أن تسبب أيضًا مشاكل في معدل ضربات القلب. وتم ربط مشاكل القلب الخطيرة الأخرى بمشروبات الطاقة ، حتى عند الشباب.

ليس من الواضح ما الذي يجعل مشروبات الطاقة قاسية على القلب ، فقد تحتوي مشروبات الطاقة على مواد  مثل المنشطات العشبية.

نوبة قلبية امراض القلب صحة القلب تقليل الدهون المشبعة لقلب والأوعية الدموية القلب والأوعية الدموية

ترشيحاتنا

أيقونة الجمال الإيطالية.. ما سر جاذبية مونيكا بيلوتشي في الـ57 من عمرها؟

سعر ومواصفات Moto Tab G20.. موتورولا تنافس بجهاز لوحي جديد يعمل بنظام اندرويد

غلق جزئي لـ كوبري الجيزة المعدني 3 أيام

وزير العدل يرفع رسوم حجز سيارة التوثيق المتنقلة للأفراد والشركات |قرار رسمي

الحظر .. قرار عاجل من المغرب بشأن قيود كورونا

الحكومة: تعديل تشريعي جديد لـ رفع الدعم عن هذه الفئة ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

الحكومة تكشف مفاجأة حول تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجازات تدعو للفخر.. مصر تبهر العالم بـ 4 مشاريع عملاقة في 2021

أسرع حالة في تاريخ كرة القدم.. لماذا تم طرد لاعب بعد صفارة البداية مباشرة؟

تفاصيل مسرحية "ورينا القوة" لنجوم مسرح مصر قبل عرضها غدا

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

فيديو

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

"قلتلك هتفضحنا".. إلهام شاهين تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة "فيديو"

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ