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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة أجزاء من عقارين آيلين للسقوط شرق الإسكندرية

إزالة أجزاء من عقار
إزالة أجزاء من عقار بالإسكندرية

أزالت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة أول في الاسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، أجزاء من عقارين بمنطقة سيدي بشر، التابعة للحي الذي يقع شرق الإسكندرية، وذلك لما يمثلهما من خطورة على المواطنين.

وتلقى الحي بلاغًا بتساقط أجزاء من عقارين بسيدي بشر، وعلى الفور هرع أفراد وحدة التدخل إلى محل البلاغ في امتداد ش 66 مع ش عمرو بن الخطاب اعلي مسجد العزيز الرحيم سيدي بشر قبلي، حيث تمت إزالة بلكونة بالدور الأول علوي أيله للسقوط.

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كما تم تكسير سور بلكونة بالدور الخامس علوي بشارع متفرع بشارع ٦٢ سيدي بشر قبلي، حفاظا على الممتلكات والأرواح.

وتكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة، وبحلول موسم الشتاء تزداد احتمالية سقوطها أو انهيارها.

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان.

وحول التعامل مع العقارات القديمة المتهالكة، قال الشريف إن هذا الملف صعب، حيث تقرر بعض الأسر الاستمرار في المنزل على ضمانتهم، فالحي من جانبه يحرر محضرا في القسم ضد المنازل المتهالكة، وسكان العقار يوقعون على تعهد باستمرارهم في المنزل.
 

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الاسكندرية شرق الإسكندرية محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف المواطنين بلكونه

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