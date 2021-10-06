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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جينز.. إليسا تبهر المتابعين في أحدث ظهور| وابنة أصالة تعلق

إليسا
إليسا

نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت اليسا مرتدية فستان جينز قصيرا، تاركة شعرها منسدلا علي كتفيها، مع ميك أب جريء بالألوان الترابية.

 

وعلقت اليسا علي الصورة، كاتبة: “خروجة في دبي”.

 

وعلقت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة علي صورة اليسا، كاتبة: “جميلة”.

 

ونشرت المطربة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل تويتر تدعم فيها مصابى سرطان الثدى، كما أعلنت أنها بصدد اطلاق مبادرة لمساعدة مصابى سرطان الثدى. 

 

وقالت إليسا: “متل كل سنة بشهر تشرين الأول، منخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة. ولأنو الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح إعلن قريبا عن مبادرة بهالإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها... تابعونى”.

 

وحرصت إليسا على دعم النساء اللبنانيات اللاتى يعانين من الاصابة بسرطان الثدى نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها لبنان بشكل عام. 

 

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حفل فى بغداد 

 

كما أعلنت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر عن إحيائها  لأول مرة لحفلة في العاصمة العراقية بغداد يوم ٢٢ أكتوبر المقبل على مسرح سندباد لاند.

 

وونشرت إليسا صورة ترويجية لها  للحفلة وكتبت عليها"أخيرًا هقابلكوا أحبابي في بغداد".

 

وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا خلال لقائها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع  التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها تعيش  قصة حب حاليا.

 

وكشفت " إليسا" من قبل، مواصفات فتى أحلامها، وقالت خلال حديثها مع "سيدتي"، إن فتى أحلامها يشبه ديفيد بيكهام، و ترغب بأن يكون الشاب شرقي الطباع أيضًا يغار عليها ويشعرها بوجوده وبنفس الوقت يتفهم طبيعة عملها ويقف إلى جانبها.

 

الفنانة اليسا إليسا فستان جينز دبي سرطان الثدي

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