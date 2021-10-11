عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل سأقابل أهلي وأجدادي الذين لم أرهم بعد الموت؟ الإفتاء توضح

هل سأقابل أهلي وأجداي
هل سأقابل أهلي وأجداي الذين لم أرهم بعد الموت؟

حياة الميت الثانية تبدأ بعد دخوله القبر، فلا تنتهي بموت الإنسان في حقيقة الأمر؛ بل إنّه ينتقل من الحياة الدنيا بطريق الموت إلى الحياة الآخرة التي أولها القبر، والقبر ليس إلا طريق عبورٍ بين الدنيا والآخرة، فإن جاء أمر الله وقامت الساعة؛ فحينها ينتقل أهل القبور إلى مرحلةٍ أخرى، هي مرحلة العرض والحساب، وتوزيع الجوائز والمنازل بين الجنة والنار.
 

“هل الأرواح تتلاقي بعد الموت وهل سأقابل أهلي وأجداي الذين لم أرهم؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

 

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم الأرواح تتلاقى، وورد أن الأموات يسألون الميت الجديد عن أحبابهم. 

حكم إعفاء اللحية.. وهل يعاقب من يحلقها؟.. الإفتاء توضح

دائمًا يغلبني النوم وأنا أصلي فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: ورد أن الإنسان إذا مات فإنه إما من الذين أنعم الله عليهم وينعم أو خلاف ذلك.

 
وأضاف أمين الفتوى ردا على سؤال “هل عند وفاتي ودفني فى مكان غير الذي دفنت فيه أمي سأتقابل معها فى البرزخ؟” خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه إذا كان الميت من المنعمين يفتح الله عليه فى قبره ويوسعه له وتحصل زيارات بينه وبين من هم على شاكلته.

 
وضرب أمين الفتوى مثالا، قائلا "فلو واحد مات ومات ابنه بعده وأراد الله وقضى أن يكونا من المنعمين فإنهما يتزاورا، وورد أنه عندما يتزاورا فالميت الجديد يحكي لمن سبقه أخبار أناس فى الدنيا ويقول له فلان فعل كذا وفلانة تزوجت وما إلى ذلك.

 

وتابع: أنه يحصل اللقاء والمقابلة وهذا الحوار إذا كانا من المنعمين، أما إذا كانا والعياذ بالله من الطائفة الأخرى فلا يوجد تزاور بينهما، لأن كل واحد مشغول بمصيره وعذابه. 

 

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يوما من وفاته
 

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يوما من وفاته؟ سؤال أجاب عنه الداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق.


قال الشيخ رمضان عبد الرازق: الأصل أن الموت يأتى بغتة ولا يعرف أحد موعد أجله، قال تعالى “وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ".

 
وأضاف عبد الرازق أنه لا يعلم متى يحين الأجل إلا الله عز وجل، وهذا من رحمة الله بنا، باستثناء الأنبياء، لأنه لا يوجد نبي قبض روحه إلا واستأذن وخير بين الموت والخلود فى الدنيا.

 

وأوضح الداعية الإسلامي أن النبي يستأذن يموت أم يخلد، وإن لم يكن نبيا فالناس نوعان إذا كان رجل صالح ومن الأولياء يشعر بقرب أجله، أما عامة الناس لا يشعرون بذلك.

 

واستشهد بسيدنا عبد الله بن حراب أول شهيد فى غزوة أحد، وكانت مدة إسلامه 6 سنوات وكلمه رب العالمين كما جاء فى الحديث، وأسلم عند بيعة العقبة قبل الهجرة بـ 3 سنوات ومات 3 هجريا، حيث إنه قبل غزوة أحد قال لابنه جابر بن عبد الله أحد رواة الحديث “إنها الجنة يا بني ووالله ما أراني إلا شهيدا بل أنا أول الشهداء” وقد حدث ذلك فعلا.

 

ونوه خلال برنامج الدنيا بخير عبر فضائية الحياة، أنه من الممكن أن يشعر الرجل الصالح العالم الولي باقتراب أجله .

الموت الإفتاء هل الأرواح تتلاقي بعد الموت هل سأقابل أهلي وأجداي الذين لم أرهم بعد الموت هل الموتى يتقابلون بعد الموت اسرار ما بعد الموت هل تلتقي الأرواح بعد الموت هل يرى الميت أهله المتوفين قبله هل يلتقي الزوجان بعد الموت

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: النبي كان يحتفل بميلاده الشريف فأحيوا سنته

أهداف الحرب في الإسلام والآثار المترتبة عليها.. علي جمعة يوضح

هل يجوز وضع الزكاة في وقف خيري؟.. تعرف على آراء الفقهاء

كيف تحسب زكاة الذهب؟.. الإفتاء توضح

حكم إعفاء اللحية.. وهل يعاقب من يحلقها؟.. الإفتاء توضح

هل الكحول نجس أو يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

اعرف نبيك.. عمل وشباب الرسول.. علي جمعة يوضح

هل تجوز قراءة الفاتحة عند كل مناسبة؟.. مستشار المفتي يجيب

ترشيحاتنا

التعدي على شاب سوهاجي وقطع يديه في ليبيا| تفاصيل مأساوية

في عيد ميلاده.. قصة غناء عمرو دياب أمام محافظ بور سعيد

تطور جديد في سيطرة الصين على فيروس كورونا

دعاء لحفظ الجنين في الرحم.. سريع ومستجاب تعرف عليه

نداء عاجل من الخارجية الأمريكية إلى رعاياها بالعاصمة الأفغانية كابول

هل سأقابل أهلي وأجدادي الذين لم أرهم بعد الموت؟ الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

صورة متداولة.. سهير رمزى تكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابتها بالبهاق

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الإحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

اﻟﻤﺰﻳﺪ