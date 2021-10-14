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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. رانيا فريد شوقي ضيفة برنامج أسرار النجوم

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

تحل الفنانة رانيا فريد شوقي، ضيفة على المذيعة انجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، اليوم "الخميس"، في الساعة الثامنة مساءً عبر إذاعة "نجوم أف إم"، وقناة "نجوم TV”.

 

وتتحدث الفنانة رانيا فريد شوقي، عن أعمالها الفنية التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة، وتحديداً مسلسل "أبو العروسة 3"، ومتى سيتم عرضه خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه من قبل وتعلق الجمهور به، كما تكشف رانيا عن توليها منصب الرئيس الشرفى لملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة.

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يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل "ولاد ناس"، بطولة صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبدالحليم، سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.

 

كما نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة جديدة  لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات  "إنستجرام".
 

وظهرت رانيا فريد شوقي فى الصورة بإطلالة كاجول من أمام البحر مما أثار إعجاب متابعيها.

رانيا فريد شوقي الفنانة رانيا فريد شوقي أسرار النجوم ولاد ناس أحمد وفيق احمد صيام أبو العروسة 3

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