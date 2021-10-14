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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اختيار طارق الشناوى عضوا بـ لجنة تحكيم مهرجان قرطاج السينمائى

طارق الشناوى
طارق الشناوى

نشر الناقد طارق الشناوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن احتياره عضوا فى لجنة تحكيم مهرجان قرطاج السينمائى. 

وقال طارق الشناوى : "سعيد باختياري ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي تفتتح الدورة ٣٠ أكتوبر".

وأضاف طارق الشناوى : "قرطاج هو أعرق مهرجان عربي انطلق عام 66 وهذه من المرات القليلة التي تتم فيها مشاركة ناقد مصري في لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية بالمهرجان".

ويعد طارق الشناوى أستاذ مادة النقد الفني في كلية الإعلام جامعة القاهرة و الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام، يحمل في رصيده المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي في عدد من الدورات الصحفية.

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كما حصل طارق الشناوي على بكالوريوس كلية الإعلام جامعة القاهرة ، بكالوريوس معهد السينما ، أصدر العديد من الكتب مثل " مخرجو الثمانينيات الحلم والواقع " ، " السينما وقليل من السياسة " ، " سنوات الضحك في السينما المصرية " ، " جعلوني مخرجاً " ، " فنانة لا تعرف المكياج " ، " عز الدين ذو الفقار شاعر السينما " ، " أنا والعذاب وأم كلثوم " ، " فاتن " ، " يحيي الفخراني " ،" خان .. المصري" " خالد صالح في الأصل حلواني " ، " سعيد مرزوق عاشق السينما " ، " سوسن سمراء من الجنوب " ، " حلمي خارج السرب ".  

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