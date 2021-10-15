اليورو بـ 18.29 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-10-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.



أسعار العملات الأجنبية والدولار:



وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 12.56 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 11.53 جنيه للشراء و 11.68جنيه للبيع.





ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة





سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.12 جنيه للشراء و 18.29 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.35 جنيه للشراء و 21.61 جنيه للبيع .







وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.91جنيه للشراء و 17.11 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 2.43جنيه للشراء و2.45جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.83جنيه للشراء و1.87جنيه للبيع .



استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.79جنيه للشراء و1.83جنيه للبيع .



اسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى.



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 13.75 جنيه للشراء و 13.90 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة عند 2.42جنيه للشراء و2.44جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية من بنك لآخر.

