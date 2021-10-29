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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الهيل يؤثر على مرضى القلب؟

تأثير الهيل على مرضى
تأثير الهيل على مرضى القلب

قد يتساءل البعض حول مخاطر استهلاك مرضى القلب الهيل، ويعتبر الهيل هو نوع من التوابل ذات نكهة مكثفة وحلوة بعض الشيء يقارنه بعض الأشخاص بنكهة النعناع، وبدأت زراعة الهيل في الهند ولكنها متوفرة في جميع أنحاء العالم اليوم وتستخدم في كل من الوصفات الحلوة والمالحة.

 

تأثير الهيل على مرضى القلب 



يُعتقد أن بذور زيوت ومستخلصات الهيل لها خصائص طبية رائعة وقد استخدمت في الطب التقليدي لعدة قرون، وقد يكون الهيل مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشر في موقع healthline  الطبي . 
 

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في إحدى الدراسات ، أعطى الباحثون ثلاثة جرامات من مسحوق الهيل يوميًا إلى 20 بالغًا تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم. بعد 12 أسبوعًا ، انخفضت مستويات ضغط الدم بشكل ملحوظ إلى المعدل الطبيعي

وقد تكون النتائج الواعدة لهذه الدراسة مرتبطة بمستويات عالية من مضادات الأكسدة في الهيل. في الواقع ، زادت حالة مضادات الأكسدة لدى المشاركين بنسبة 90٪ بنهاية الدراسة. تم ربط مضادات الأكسدة بخفض ضغط الدم 

ويعتقد الباحثون أيضًا أن التوابل قد تخفض ضغط الدم بسبب تأثيرها المدر للبول، مما يعني أنها يمكن أن تعزز التبول لإزالة الماء الذي يتراكم في جسمك، وعلى سبيل المثال الماء الذي يتراكم حول القلب .

وثبت علميا، أن مستخلص الهيل يزيد التبول ويقلل من ضغط الدم لدى الجرذان، وأثبتت الدراسات أيضا أن الهيل قد يحمي من الأمراض المزمنة بفضل التأثيرات المضادة للالتهابات؛ حيث ان الهيل غني بالمركبات التي قد تحارب الالتهابات .

 

تأثير الهيل على مرضى القلب 


ويحدث الالتهاب عندما يتعرض جسمك لمواد غريبة. الالتهاب الحاد ضروري ومفيد ، لكن الالتهاب طويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى أمراض مزمنة؛ حيث أن مضادات الأكسدة الموجودة بكثرة في الهيل ، تحمي الخلايا من التلف وتوقف من حدوث الالتهاب .

ووجدت إحدى الدراسات، أن مستخلص الهيل بجرعات 50-100 مجم لكل كجم (23-46 مجم لكل رطل) من وزن الجسم كان فعالاً في تثبيط أربعة مركبات التهابية مختلفة على الأقل في الجرذان .

وأظهرت دراسة أخرى أجريت على الفئران أن تناول مسحوق الهيل، يمكن أن يقلل من التهاب الكبد الناتج عن تناول نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والدهون، وعلى الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات حول التأثيرات المضادة للالتهابات للهيل على البشر، إلا أن الأبحاث تظهر أن المكملات الغذائية قد تزيد من حالة مضادات الأكسدة بنسبة تصل إلى 90٪ 

 

تأثير الهيل على مرضى القلب 


وقد كشف أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة تأثير الهيل على مرضى القلب، وقال النمر عبر حسابه على تويتر: ‏إن الهيل هو نوع من أنواع البهارات التي تستخدم في إعطاء نكهة للأكل والمشروبات مثل الشاي والقهوة، وليس له أى أضرار على مرضى القلب.

وأوضح  الدكتور خالد النمر، أن “الدراسات متضادة في تأثيره على الكوليسترول والضغط ولكن ثبت أن الهيل يقلل من تأثير الكافيين الضار على الجسم”.

الهيل مرضى القلب ارتفاع ضغط الدم مضادات الأكسدة التهاب الكبد

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