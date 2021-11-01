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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: دورة تدريبية للعاملين حول طريقة استخدام برنامج اكسيل المتقدم

أثناء دورة الاكسيل
أثناء دورة الاكسيل برشكة مياه الشرب

قال  المهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم إنه تم تنظيم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام عن طريق الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بالشركة  تحت مسمى اكسيل متقدم  (advanced excel ) للعاملين بالشركة ( العاملين المستخدمين لقواعد البيانات وبرنامح الاكسيل).

 

وأضاف عبدالجليل، أن التدريب يهدف لتعريف العاملين ببرامج الاكسيل المتقدم وذلك لرفع كفاءتهم الفنية وتنمية مهاراتهم الإدارية وكيفية التعامل مع الحاسب الآلي وإعداد الخطابات والتقارير الخاصة بالعمل  وذلك من أجل الارتقاء ورفع مستوى العاملين بالشركة.


حاضر فى الدورة التدريبية المهندس عادل عبد المنعم  رئيس القطاع التجارى والمشرف على نظم المعلومات.

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