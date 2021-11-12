مع نهاية العام الحالي.. مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة حلم يرى النور بأسيوط

بتكلفة 900 مليون جنية إنشاء 272 وحدة صناعية في قلب الصحراء بعرب العوامر

360 دراسة جدوى في انتظار الشباب بجهاز المشروعات الصغيرة بأسيوط

ظل الاستثمار الصناعي بمحافظة أسيوط لسنوات في طي النسيان على الرغم من وجود 6 مناطق صناعية بالمحافظة ولكن لم ترقى هذه المناطق إلى المنافسة في الأسواق المحلية إلا بعدد قليل من الصناعات وذلك يرجع إلى عدم توفر البنية التحتية بالمدن الصناعية حتى أن اتجهت الدولة لتنمية القطاع الصناعي بمحافظة أسيوط لتوفير مناخ استثماري صناعي يليق بمكانة عاصمة الصعيد ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب.

قال رميح عبد الحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط ان انشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط يعد انطلاقة نحو تنمية الاستثمار الصناعي بالمحافظة خاصة وان الدولة تعتمد اعتماد كلي على المشروعات الصغيرة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية مشروعات الشباب لخلق فرص عمل وتنمية بمختلف المحافظات .

وأضاف عبد الحسيب ان القانون 152 لسنة 2020 عالق جميع مشاكل المشروعات الصغيرة ووضع لها حلول خاصة وان الدولة بها 98% مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر و 2% مشروعات كبرى وعلى الرغم من ذلك الـ 2% تسهم بإنتاج 60% من عائد الاستثمار الصناعي فكان للدولة تدخل واضح في إنشاء المجمعات الصناعية بعد بحث ومعرفة أسباب تعثر الاستثمارات الصناعية الصغيرة .

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط إلى أن نسبة المشروعات الصناعية بمحافظة أسيوط تبلغ 6% على الرغم من وجود 6 مناطق صناعية بسبب عزوف الشباب عن الاستثمار الصناعي لأسباب كثيرة منها عدم توافر الخامات والعمالة المدربة فكان لابد من الدولة توفير المجمعات ، خاصة وان الشباب كان يحصل على الأرض لإقامة مشروعات ولكن كان يتعثر بسبب ارتفاع أسعار البناء ولهذا يكون لهذه المجمعات دورا كبيرا في التنمية لانها تسلم للشباب متكاملة بجميع مرافقها والتراخيص الأزمة لإقامة المشروعات الصغيرة .

وأوضح عبد الحسيب أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط وفر 360 دراسة جدوى لمشروعات تصلح إقامتها بأسيوط حيث يتقدم الشباب إلى الجهاز ونقوم بمساعدته في اختيار المشروع والتمويل والتدريب الفني حتى يستطيع الشاب الدخول في قطاع الاستثمار الصناعي وهو مؤهل لذلك .

ونوه رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط ان هناك مشروعات كثيرة سوف تدخل حيز التنفيذ خاصة في مجال الاستثمار الزراعي خاصة وان أسيوط بها مساحات كبيرة من الرمان والريحان والبصل وغيرها من المحاصيل التي سوف تدخل في المجال الصناعي .

وقال اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة قامت بطرح 13 مجمع صناعي لصغار المستثمرين حتى الآن في اطار المبادرة الرئاسية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد مضيفًا إنه جارى الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية جديدة ومنها مجمع عرب العوامر والمتوقع طرحه قبل نهاية العام الجارى موضحا أن المجمع تبلغ استثماراته أكثر من ٩٠٠ مليون جنيه ويشتمل المجمع على 272 وحدة صناعية كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 450 م2 و540 م2 وتشمل أنشطة غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على أكثر من وحدة وحتى ٨ وحدات مشيرًا إلى إنه تتاح الوحدات أمام الشباب بأسعار ملائمة ليتمكن الشاب من عمل مشروعه الخاص به وتحقيق حلمه

وأشار إلى إنه سيتم اتاحة ثلاث أنظمة لتخصيص الوحدات النظام الأول التمليك والنظام الثاني الإيجار والنظام الثالث الإيجار الذى ينتهي بالتمليك وحول مميزات المجمع أوضح الزلاط إنه سيتم تسليم الوحدة الصناعية للمستثمر مجهزة وكاملة المرافق والخدمات والشبكات كما يتوفر بالمجمع بكافة الخدمات حيث سيكون به معرض للمنتجات للمصانع داخل المجمع وبنك وكافيتريا ومبني إدارى خدمي ومسجد وستتاح كراسات الشروط في المتناول علي المستثمر الصغير تقديم دراسة جدوى ودراسة فنية بسيطة ويتم مراجعتها من قبل الهيئة وعليها يتم تخصيص الوحدة له .. وبالنسبة للتمويل تم عمل بروتوكولات تعاون مع البنوك لتقديم تسهيلات تمويلية للحصول على الوحدة فضلا عن التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة تمويل ميسر للمستثمر الصغير بعد استلامه الوحدة حتى يتمكن من بدء العملية الإنتاجية من خلال منحه تيسيرات تمويلية لشراء الماكينات ومستلزمات الإنتاج فضلا عن الخدمات التسويقية.

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المجمع سوف يساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع فضلًا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير في تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية مشيدا بجودة الاعمال التى تم تنفيذها وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق موجهاً بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذي يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية.

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