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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج "شكرا أبطال سلة الأهلي" يتصدر تريند تويتر.. ومنى زكي تحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

قريبا.. أحمد زاهر يروج لـ فيلم "فارس"

 

هاشتاج "شكرا أبطال سلة الأهلي" يتصدر تريند تويتر

 

من داخل الجيم.. محمد رمضان ينشر صورا جديدة من كاليفورنيا

 

15 ساعة تصوير.. منة عرفة تنشر كواليس تصوير مسلسل إلا أنا

 

حبي ليكي لا يوصف.. جميلة عوض تحتفل بعيد ميلاد منى زكي

 

الحمد لله.. أول تعليق من إمام عاشور عقب تجديد عقده مع الزمالك

 

بكلمات رومانسية.. منى زكي تحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي

 

سعد الصغير يروج لحفله بموسم الرياض.. فيديو

 

عادل شكل ردا على قرار وقفه: صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني

 

بفستان فضي لامع.. رزان المغربي تخطف الأنظار عبر انستجرام

 

بسكارف أحمر.. عائشة بن أحمد في أحدث ظهور لها عبر أنستجرام

 

بفستان أزرق أنيق.. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

احمد زاهر محمد رمضان منى زكى أحمد حلمى الأهلى سلة الأهلي

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