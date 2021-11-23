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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|5 سيارات موديل 2021 في السعودية.. لمحبي الـ SUV..جديد في مصر .. سيتروين C3 إيركروس..الميكانيكى بيقولك .. 5 نصائح لمواجهة تلك الأجواء

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

شاهد| 5 سيارات موديل 2021 في السعودية.. لمحبي الـ SUV

يضم السوق السعودي عدد كبير من اصدارات الـ SUV بين موديلات 2021، حيث تلاقي هذه الفئة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات اقابلًا كبيرًا وسط محبيها، نسبة إلى ارتفاعها المناسب، ومساحتها العائلية، بالاضافة إلى التقنيات الخاصة بكل صانع.

 

جديد في مصر .. سيتروين C3 إيركروس فيس ليفت 2022

تواصل شركة سيتروين الفرنسية من تألقها داخل السوق المصري، وذلك عبر نسختها الجديدة سيتروين C3 ايركروس فيس ليفت 2022، التي سوف تأتي عبر باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب الاطلالة الخارجية الجديدة كليًا.

 

بالأسعار .. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الإمارات |صور

تتعدد الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان وسط موديلات 2021 داخل السوق الإماراتي، وتعد هذه الفئة واحدة من الطرازات الشهيرة التي تتسم بالعديد من المقاومات، مثل أبعادها القياسية ومساحتها الداخلية الرحبة، إضافة إلى التجهيزات الداخلية والخارجية المطورحة من قبل كل علامة تجارية.

 

الميكانيكى بيقولك .. 5 نصائح لمواجهة تلك الأجواء

هناك الكثير من النصائح التي يجب اتباعها في عالم ميكانيكيا السيارات وطرق القيادة، والتي تتنوع بين باقة من العناصر الفنية، بينما يشكل عامل الطقس اهمية كبيرة بين اركان تلك المنظومة، والتي يترتب عليها الكثير من الفنيات وخاصة خلال فصل الشتاء.

 

بعد طرحها بأيام.. 20 ألف جنيه أوفر برايس على تويوتا بيلتا 2022

بعد أن قدمت النسخة تويوتا بيلتا موديل 2022 داخل السوق المصري منذ أيام قليلة، فرض بعض تجار السيارات زيادة غير رسمية تحت مسمى الاوفر برايس، حيث قدرت الزيادة السعرية بقيمة قدرها 20 ألف جنيه، لجميع الفئات المقدمة من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

اخبار السيارات اخبار السيارات 5 سيارات موديل 2021 SUV

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