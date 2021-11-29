تويوتا تكشف النقاب عن JARAMA من سوبرا GR .. صور

تعزز شركة تويوتا اليابانية العريقة من تواجدها عبر اطلاق نسخة جديدة محدودة الاصدار، والتي تتخذ اسم ابرز حلبات السباق الاسباينة رمزًا لها، وتعد هذه النسخة هي واحدة من الطرازات المقدمة على الطريقة الخاصة بـ سوبرا GR، ولكن باسم جديد وهو JARAMA.

تنطلق السيارة تويوتا JARAMA عبر 90 نسخة فقط مخصصة داخل السوق الاوروبي، بينما امتلكت شركة تويوتا باسبانيا عدد 2 من تلك الإصدارات، بينما تحمل تلك السيارة حزمة عدة ترقيات خاصة بالهيكل الخارجي، بالإضافة إلى الكثير من الترقيات الداخيلة ايضا.

تعتمد السيارة تويوتا JARAMA على نفس القدرات الميكانيكية القياسية الخاصة بـ سوبرا GR حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 335 حصانا، و 369 رطل/قدم اي ما يعادل 500 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الخلفية بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات.

تجهيزات السيارة تويوتا JARAMA

تضم السيارة تويوتا JARAMA نظام ترفيهي مكون من 10 مكبرات صوتية، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8.8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل نظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى مقاعد رياضية من طراز الكانتارا الفاخرة، وقفازات من الجلد للقيادة مع حلقات للمفاتيح من نفس الخامة.

بينما تأتي من الخارج باطلالة Horizon Blue المميزة، مع عجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، وبمصابيح حادة كعادة هذا الطراز، علاوة على حزمة من انظمة التحكم والتي تشمل مثبت سرعة تكيفي، وخاصية كشف النقاط العمياء، مع برنامج رصد حركة الدراجات والمشاة لتجنب مخاصر الاصطدام، والذي ينضم تحت قائمة Toyota's Safety Sense +.