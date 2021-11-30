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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علامات الطفل "المدلل" وطرق التعامل معه.. وأسباب تسمم المياه لدى الرضع

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

 

 

لا يرضي ابدا ولديه عقدة التفوق..7 علامات تدل على الطفل المدلل
 

كآباء ، نود أن نرى أطفالنا سعداء ونريدهم أن يحصلوا على كل شيء. ومع ذلك ، فإن منحهم الكثير من الاهتمام يمكن أن يضر أكثر مما ينفع. من الضروري وضع بعض الحدود ، لأن تلبية كل مطالبهم قد تجعلهم عنيدًا ومفسدًا.
 

 

15 طريقة للتعامل مع الطفل المدلل

 

قد يجد الأطفال الذين يظهرون سلوكًا أنانيًا وغير ناضج منذ الطفولة صعوبة في إدارة الأشياء من حولهم عندما يكبرون، قد يعانون من الآثار التالية.

قد يعانون من عدم الرضا والانزعاج عندما لا يتم تلبية متطلباتهم وقد يسلكون الطريق الخطأ لتلبية هذه الاحتياجات.
قد يتحولون إلى باحثين عن الاهتمام وقد يريدون من الناس من حولهم تقديرهم
 

 

ما هي كمية الماء التي يجب أن يتناولها الأطفال؟
 

يجب ألا يشرب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر الماء لأن تلبية متطلبات الترطيب الخاصة بهم في هذا العصر على النحو الأمثل يكون من خلال حليب الثدي، وبالتالي فإن إطعامهم بالماء يمكن أن يعرضهم لخطر التسمم بالمياه، ومن ستة أشهر إلى 12 شهرًا يمكنك تقديم 0.5 إلى 1 كوب (4 إلى 8 أونصات يوميًا) من الماء لطفلك كل يوم إذا لزم الأمر.

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