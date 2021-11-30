عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وجبة رئيسة على موائد الفقراء والأغنياء

عسل نجع حمادي.. صناعة تاريخية تأبى الاندثار أو التطوير| شاهد

صناعة العسل الأسود
صناعة العسل الأسود بنجع حمادى

"عسل نجع حمادى" جملة شهيرة يرددها الباعة الجائلين فى شوارع مصر المحروسة جنوباً و شمالاً ، للتأكيد على جودة العسل الأسود ، كون مدينة نجع حمادى والقرى المحيطة بها ، المصدر الرئيس لتصنيع العسل الأسود على مستوى الجمهورية و الأهم بين مراكز محافظة قنا التى تشتهر بزراعة القصب.

تميز مركز نجع حمادى فى صناعة العسل الأسود لم يأتى من فراغ، فقد أصبح بمثابة ماركة مسجلة فى انتاج العسل الأسود ، لطبيعة نجع حمادى التى تنتج أكبر كمية من محصول قصب السكر و يورد معظمها لمصانع السكر المنتشرة بين مراكز المحافظة ، ما جعل الكثير من سكانها يعتمدون على هذه الصناعة ما بين صناع وتجار وعمال .

وصول 2000 لحاف فيبر من الجمعية الشرعية لمركز إغاثة قنا ..صور

جنوب الوادي تحتفل بحصول 135 عضو هيئة تدريس على شهادة دولية في ريادة الأعمال

"مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد" فى مائدة حوارية بقنا

سكرتير عام قنا يترأس اجتماعا لمناقشة تعظيم موارد المحافظة

محافظ قنا يصطحب طلاب الخدمة الاجتماعية و المدارس لمشاهدة مشروعات حياة كريمة

تنفيذ مبنى ملحق بالعيادات الخارجية بمستشفيات جامعة جنوب الوادي

إطلاق فعاليات مبادرة "معا ضد العنف" في احتفالية بقصر ثقافة قنا

اجتماع بديوان محافظة قنا لاعتماد التصميم النهائي لمشروع تطوير كورنيش النيل ..صور

 

وجبة العسل التى تزين موائد الطعام فى الفطار و العشاء ، لم تأتى بسهولة كما يراها الكثير من محبى العسل الأسود ، لكنها جاءت بعد مراحل عديدة من التعب و الجهد الذى يبدأ مع زراعة محصول القصب ومروراً بكسر ونقل المحصول و انتهاءًا بعملية تصنيع العسل وتسويقه من خلال التجار، بعد ساعات من الوقوف أمام ألسنة اللهب التى ترفع حرارة العصارات إلى مستويات صعبة للعاملين بها.

مراحل التصنيع للعسل مازالت تتم داخل "عصارات عسل" مازالت تحتفظ بطابعها القديم، إلا مع بعض التعديلات البسيطة و إجراءات السلامة والصحة المهنية التى بدأت تلتزم بها بعض العصارات فى مراكز قنا المختلفة ، مع أعمال تطوير فردية  لبعض العصارات، فضلاً عن الشهادات الصحية التى لابد أن يحصل عليها العاملين بالعصارة.

قال ابراهيم أبوالحاج، مسئول عصارة عسل بقرية زليتم بنجع حمادى، تبدأ مراحل انتاج العسل الأسود بإحضار القصب من الزراعات المجاورة ، و تخزينه أمام العصارة تمهيداً لاستخدامه بشكل يومى فى استخلاص العسل الأسود بعد مروره بعدة مراحل ، تبدأ بإدخال أعواد القصب إلى العصارة، ليخرج عصير قصب يصب فى أوعية فى غرفة أخرى مجاورة لماكينة العصر.

و تابع أبوالحاج ، بعد تجميع كميات كبيرة من العصير داخل أوانى كبيرة ، يتم غرفها إلى أوانى كبيرة من النحاس والصاج يتم التسخين عليها لفترات طويلة حتى يستوى العسل ويصل إلى مرحلة النضج ، ويتم استخدام مخلفات القصب كوقود فى عملية الحرق التى قد تستمر لساعات طويلة.

و أوضح أبوالحاج ، بأنه بعد استواء العسل يتم تعبئته فى صفائح جديدة وتوزيعها على التجار، الذين يتولون بعد ذلك توزيعها على صغار التجار أو الباعة الجائلين، حتى تكون فى متناول المستهلكين، و أحياناً يتعاقد التاجر مع صاحب عصارة للحصول على إنتاجه من العسل طوال العام.

و أشار أبوالحاج ، إلى أن مراحل إنتاج العسل الأسود ، تمر بإجراءات صحية صارمة تتابعها جهات متعددة للتأكد من مدى سلامة الخطوات التى تخضع لها عملية تصنيع العسل ، حرصاً على سلامة المستهلكين الذين يعتمدون على هذه الوجبة الهامة والمفيدة صحياً.

و قال عبدالله صالح"صاحب عصارة" ، صناعة العسل الأسود تعد من أهم الصناعات بمنطقة جنوب الصعيد ومدينة نجع حمادى خاصة، كونها تستوعب عمالة كثيفة ، لكنها باتت مهددة بالاندثار، لارتفاع تكلفة محصول القصب و العمالة الكثيفة التى تعتمد عليها الصناعة، بجانب الوقود الذى تزداد أسعاره يوماً بعد آخر، و تحول مكسبها الحقيقي للتجار الذين يبيعون المنتج بشكله النهائى، لأن العسل يعتبره الكثير من المستهلكين بمثابة علاج للكثير من الأمراض.

و أشار صالح ، إلى أن صناعة العسل الأسود ارتبطت ارتباطًا وثيق بمدينة نجع حمادى الواقعة ، حتى أن الكثير من الباعة يطلقون على العسل الأسود " عسل نجع حمادى"، حيث تعتمد الصناعة على محصول قصب السكر الذى تحتل محافظة قنا المركز الأول فى إنتاجه على مستوى الجمهورية، كما أنها صناعة قديمة في مصر منذ وجود قصب السكر فى الأراضي المصرية، والذى نقله العرب إلي مصر.

 

صناعة العسل الأسود بنجع حمادى
صناعة العسل الأسود بنجع حمادى
صناعة العسل الأسود بنجع حمادى
صناعة العسل الأسود بنجع حمادى
صناعة العسل الأسود بنجع حمادى
صناعة العسل الأسود بنجع حمادى
صناعة العسل الأسود بنجع حمادى
صناعة العسل الأسود بنجع حمادى 

 

 

العسل الأسود نجع حمادى القصب عسل نجع حمادى شوارع مصر مدينة نجع حمادى

موضوعات متعلقة

إطلاق فعاليات مبادرة "معا ضد العنف" في احتفالية بقصر ثقافة قنا

بالأسماء..مصرع فتاة وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بقنا

اجتماع بديوان محافظة قنا لاعتماد التصميم النهائي لمشروع تطوير كورنيش النيل ..صور

تحصين 16 ألف و934 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية بقنا

وصول 2000 لحاف فيبر من الجمعية الشرعية لمركز إغاثة قنا ..صور

جنوب الوادي تحتفل بحصول 135 عضو هيئة تدريس على شهادة دولية في ريادة الأعمال

"مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد" فى مائدة حوارية بقنا

سكرتير عام قنا يترأس اجتماعا لمناقشة تعظيم موارد المحافظة

ترشيحاتنا

اليابان تسجل أول إصابة بـ متحور أوميكرون

المنظومة الموحدة تكشف نماذج من استجابات الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين

موعد مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

عبد الباسط عبد الصمد.. نجله يتحدث لـ"صدى البلد " ويكشف آخر وصية لوالده

عسل نجع حمادي.. صناعة تاريخية تأبى الاندثار أو التطوير| شاهد

شاهد.. تسريب أول صور لهواتف هونر العملاقة Honor 60 و Honor 60 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

بعد تصديق السيسي .. «تعطيل العمل والدراسة وحظر المواصلات العامة» في هذه الحالة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب ولدي عليَّ حجر.. ماذا حدث مع عم صالح بعدما ضربه وطرده أبناؤه؟

نشرة المنوعات | بركان لا بالما يطلق أنهارا من النار في السماء.. تحذيرات من أول أماكن زارها المصاب بمتحور أوميكرون.. سحلية بوجهين ولسانين.. وطفل بمهارات شيف كبير

شاهد.. مهارة طفل 9 سنوات في الطهي وصنع عيش البراتا الهندي|فيديو

سحلية غريبة برأسين ولسانين باللون الأزرق | صور

فيديو

فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

فيديوجراف| ارجعي متخافيش.. نشطاء فيسبوك يبحثون عن شيماء |ما القصة؟

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ