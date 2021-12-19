اختاره الله لي.. أول تعليق من ابنة ماجد المصري بعد عقد قرانها

شاركت ماهيتاب ، ابنة الفنان ماجد المصري مجموعة من الصور تجمعها بزوجها مصطفى القاضي من عقد قرانهما الذي أقيم أمس السبت.

ونشرت ماهيتاب ماجد المصري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مع زوجها وعبقت علبها قائلة "تم عقد قراني على من اختاره الله لي".

بكاء ماجد المصري وابنته فى عقد قرانها

انتاب الفنان ماجد المصري وابنته ماهيتاب من زوجته السابقة منى أش أش حالة الفرحة الممزوجة بدموع السعادة خلال الاحتفال أمس بعقد قرانها على مصطفى القاضى، والذى أقيم فى منزل العروس.

ونشر ماجد المصري صورا جديدة من حفل عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري وعلق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي علي مصطفي القاضي وعقبال عندكم جميعا إن شاء الله”.

ولاقت الصور تفاعل كبير من جمهور ومتابعى الفنان ماجد المصرى حيث قدموا له التهانى وباركوا له على عقد قران ابنته وكان من ابرز متابعى ماجد الفنانة روجينا التى حرصت على توجيه رسالة تهنئة له قائلة : “مبروك ربنا يتمم بخير وبسعدهم” ،ليرد ماجد المصرى عليها قائلا : “ياحبيبتي الله يبارك فيكي وعقبال اولادك”.

ونشر ماجد المصرى صورا أخرى من عقد القران عبر خاصة الاستورى انستجرام وهو يبكى فيها مع ابنته ماهيتاب بعد عقد قرانها.

وكان نشر مصطفى القاضى عدد من الصور بعد الاحتفال بعقد القران والذى علق عليه قائلا : "الحمد لله .. كتب الكتاب ”.

مسلسل الوجه الآخر لـ ماجد المصرى

ويذكر أن شارك ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلينطبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ،أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركةوالدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.