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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد المورينجا للتخسيس.. كبح الشهية أبرزها

فوائد المورينجا للتخسيس
فوائد المورينجا للتخسيس

يمكن الإستفادة من فوائد المورينجا للتخسيس عبر غلي مسحوق المورينجا لكي يساهم في إنقاص الوزن، وخسارة الوزن الزائد، بالإضافة إلى انه يعطي شعورا بالشبع لفترات طويلة، دون التأثير على الصحة العامة؛ حيث ان أوراق المورينجا غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية مثل البوليفينول.

فوائد المورينجا للتخسيس


يعد موطن المورينجا الهند وآسيا وأفريقيا، حيث يتم إعداد طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس من  أوراق شجرة المورينجا والتي لها قيمة غذائية عالية، وهي ايضا غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة الأخرى؛ حيث ان لكل 3.5 أوقية (100 جرام)، تحتوي أوراق المورينجا على ما يقرب من :
 

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البروتين: 27 جرام
الدهون: 6 جرام
الألياف: 34 جرام
السكر: 3 جرام
صوديوم: 1361 ملغ
الكالسيوم: 173٪ من القيمة اليومية (DV)
الحديد: 133٪ من القيمة اليومية
الزنك: 27٪ من القيمة اليومية
المغنيسيوم: 126٪ من القيمة اليومية
النحاس: 111٪ من القيمة اليومية
فيتامين أ: 176٪ من القيمة اليومية

وتحتوي طريقة تحضير  فوائد المورينجا للتخسيس على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الاكسدة التي ترتبط بالمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم، مما يجعلها أقل امتصاصًا من قبل جسمك .

ويمكن الإستفادة من فوائد المورينجا للتخسيس عبر غليه وإضافته إلى القرفة، ولك للتغلب على طعمه الترابي، والإستفادة بمحتواه من مادة البوليفينول الموجودة بداخله لها خصائص مقاومة للسرطان وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض ، مثل أمراض القلب والسكري.
 

فوائد المورينجا للتخسيس


ويساهم استخدام كبسولات المورينجا للتخسيس في فقدان الوزن بشكل كبير، حيث ان الكبسولات تحتوي على مسحوق أشجار المورينجا، ويتم تناول كبسولات المورينجا للتخسيس قبل تناول الطعام لكي تعطي إحساسا أكبر بالشبع.

وتعتبر فوائد المورينجا للتخسيس مليئة بالمغذيات والفيتامينات والكالسيوم والحديد والبروتينات ، لدرجة أنها تحتل المرتبة الأولى بين أكبر كبسولات التخسيس في العالم، وتقضي كبسولات المورينجا للتخسيس على الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بأغلب العناصر التي يحتاجها، لا فهي توفر تناول الطعام بشكل اقل شراهة، و تمد الجسم بكل العناصر التي يحتاجها.

يعتقد ان فوائد المورينجا للتخسيس تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم ، وتفقد شهيتك تجاه الأطعمة السريعة المليئة بالدهون والملح والأهم من ذلك كله السكر، والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل فقدان الوزن أسهل بكثير.


وأفادت العديد من التقارير والأبحاث ان فوائد المورينجا للتخسيس تقلل من احتباس الماء في الجسم، حيث إنها تساعد الجسم على الاحتفاظ بكمية أقل من الماء ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خصائصه السحرية المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى انه يساعد ذلك في تخفيف الشعور بالانتفاخ.

ويساعد المزيج الغني بالفيتامينات والمعادن والألياف الموجودة في كبسولات المورينجا للتخسيس على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع وهضم الطعام بشكل أفضل. هذا هو السبب ورا أن الأشخاص الذين يستخدمون كبسولات المورينجا يفقدون الوزن بشكل أسرع من أولئك الذين لا يستخدمونها.

ويجب أن يتم استخدام كبسولات المورينجا  للتخسيس جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وذلك لأنها تحرق المزيد من السعرات الحرارية.

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