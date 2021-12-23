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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعترف : أمريكا لن تستطيع كبح جماح التنمية في الصين

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على كبح جماح التنمية في الصين وعليها أن تدرك ذلك. 


وقال بوتين - خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، اليوم /الخميس/ - "إن محاولة كبح الجماح سياسة خاطئة، كما أنه من الخطأ محاولة استخدام الرياضة في هذه الحالة لحل بعض القضايا السياسية، لا يمكنهم كبح جماح التنمية في الصين ويجب أن يدركوا ذلك". 


وأضاف :" أن اقتصاد الصين اليوم من حيث القوة الشرائية هو أكبر من الاقتصاد الأمريكي، وبعد مرور 35-50 سنة أخرى؛ ستصبح الصين حتما أول اقتصاد في العالم وجميع المؤشرات الأخرى".
وعن أفغانستان، قال بوتين إن قرار الاعتراف بحكومة طالبان يجب أن يكون موحدا، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لذلك. 


وأضاف بوتين - خلال مؤتمره الصحفي - "فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة طالبان، نحن نعمل بشكل موحد مع جميع المشاركين في الاتصالات الدولية، ولدينا موقفنا الخاص ذكرته بوضوح الآن وسوف نسعى ليكون القرار موحدا". 


وتابع: ما يتعين القيام به الآن هو تقديم المساعدة للشعب الأفغاني، ويجب أن يتم ذلك أولاً وقبل كل شيء من قبل تلك البلدان، التي تسببت في مثل هذا الضرر الهائل، الذي طال الاقتصاد الأفغاني والشعب الأفغاني والمجتمع الأفغاني نفسه"، لافتا إلى أن أولئك الذين بقوا هناك لمدة 20 عاما ودمروا الاقتصاد يجب عليهم أولاً وقبل كل شيء تقديم المساعدة. 


وأردف:"أولا وقبل كل شيء، من الضروري إلغاء تجميد الأصول المالية لأفغانستان في البنوك الأجنبية، وفي مقدمتها البنوك الأمريكية، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية بالكامل للشعب الأفغاني، وإلا فقد يكون هناك جوع وعواقب وخيمة ستؤثر على الدول المجاورة".


وفي سياق آخر، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الكرملين سيعلن في وقت لاحق موعد وشكل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، التي اقترحتها بلاده. 


وقال بيسكوف - للصحفيين، عقب المؤتمر الصحفي السنوي الموسع لبوتين اليوم - "هناك تفاهم مبدئي على أن هذه المفاوضات ستكون في شهر يناير المقبل عبر الهيئات الدبلوماسية". وأضاف بيسكوف:" من جانبنا سيشارك في هذه المفاوضات نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف"، مشيرا إلى أن المواعيد وغير ذلك من أمور سيتم الإعلان عنها لاحقا. 


وكان بوتين قد أعلن - في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم - أنه على الغرب أن يقدم لبلاده ضمانات أمنية فورا والآن، لا أن يطلب منها ضمانات..وقال :" تطالبونني بضمانات! أنتم من يجب عليه إعطاءنا ضمانات، أنتم! الآن وفورا وليس الثرثرة لعقود". وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده أوضحت في إطار الضمانات الأمنية أن تقدم حلف شمال الأطلسي شرقا أمر غير مقبول، مؤكدا أن تصرفات روسيا ستعتمد على ضمانات الأمن لها وليس على مسار المفاوضات حول الضمانات الأمنية.

الولايات المتحدة الصين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين روسيا

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