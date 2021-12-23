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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ فادح.. بريطانيا العظمي تحذر الدب الروسي من الاعتداء على أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ما وصفته بـ "الخطاب الروسي العدواني والتحريضي ضد أوكرانيا" ، محذرتاً من أن أي عملية عسكرية ستكون "خطأ استراتيجيًا جسيمًا".


و قالت تروس ، في حديثها اليوم /الخميس/ الذي نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية،: "أدين خطاب الكرملين العدواني والتحريضي ضد أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "، مشيرة إلى حلف الناتو تحالف دفاعي وتواصل أوكرانيا ضبط النفس في مواجهة الاستفزازات والعدوان الروسي".


وأضافت: "أي توغل روسي سيكون خطأ استراتيجيًا جسيمًا وسيقابل بقوة بما في ذلك عقوبات منسقة مع حلفائنا لفرض تكلفة باهظة على مصالح روسيا واقتصادها".

 
واختتمت تصريحاتها قائلة: "إن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع والسبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي بالنسبة لروسيا هو من خلال الحوار وأنا أرحب بحقيقة أن روسيا قد ألمحت إلى استعدادها للدخول في محادثات في شهر يناير المقبل ".


وتنفي روسيا أنها تخطط لغزو أوكرانيا، حيث تقول موسكو إن توسع حلف شمال الأطلسي يهدد روسيا وينتهك التأكيدات التي أعطيت لها مع انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

بريطانيا روسيا أوكرانيا وزيرة الخارجية البريطانية الكرملين

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